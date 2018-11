MotoGP | sorpresa Rins nelle libere in Malesia Big tutti vicini | quarto Rossi

MotoGP - podio a sorpresa in Australia terzultima prova del Motomondiale : Le gare di Motogp , Moto2 e Moto3: tutti gli orari per non perdere la diretta dal circuito di Phillip Island

Griglia di partenza MotoGP / GP San Marino 2018 : Miller secondo a sorpresa dietro a Lorenzo in pole position : Griglia di partenza MotoGp , GP San Marino 2018 : Jorge Lorenzo in pole position a Misano con il record della pista. secondo un ottimo Jack Miller , mentre Valentino Rossi è solo settimo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:27:00 GMT)

MotoGP – Valentino Rossi e la sorpresa ai tifosi di Tavullia : collegamento live da Misano [VIDEO] : Videochiamata a sorpresa con i fan di Tavullia: Valentino Rossi fa uno speciale regalo a tutti i tifosi da Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficialmente iniziato: oggi i piloti sono scesi in pista sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, per la prima giornata di prove libere, dominata da un ottimo Andrea Dovizioso. Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi, che nel mattino non è ...