MotoGp – Pomeriggio difficile per Marquez in Malesia | “ho fatto fatica e non capivo

sportfair

: #MotoGP #MalaysianGP #Sepang ?????? Concluse le prime libere al @sepangcircuit, con @AndreaDovizioso in vetta al matti… - GianlucaZippo : #MotoGP #MalaysianGP #Sepang ?????? Concluse le prime libere al @sepangcircuit, con @AndreaDovizioso in vetta al matti… - gazzettasport : La Suzuki di Alex Rins è stata distrutta nella pit lane del Circuito di Sepang: La Suzuki è esplosa in fiamme mentr… - FrancescoPiere1 : RT @FoodPornLife_: There cannot be a sport Sunday afternoon without a #foodporn sandwich break! Non può esistere una domenica pomeriggio di… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Marccommenta la sua prima giornata di prove libere del Gp della: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 a Sepang E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della: Alex Rins ha chiuso davanti a tutti le Fp2, seguito da un Marcnon troppo a suo agio neldi Sepang. Lo spagnolo della Honda, ormai campione del mondo 2018 matematicamente hato per ottenere questo risultato oggi in pista. AFP/LaPresse “Giornata positiva, ma non faceva così tanto caldo quanto l’anno scorso, è stata una giornata buona, questa mattina è andata bene,hoe nonperchè, poi ho vista piano piano che la gomma davanti andava con la dura era troppo dura perchè non aveva temperatura in asfalto come l’anno scorso, ma dopo l’ultima uscita ho messo un’altra volta la media davanti, ...