MotoGp | Meregalli sorpreso da Viñales | “mi ha sorpreso la sua consistenza nelle FP1

MotoGp - Gp Giappone Day 1 : Meregalli - Yamaha - - 'Sensazioni Buriram confermate' [Video] : Queste le parole di Massimo Meragalli , Team Manager della Yamaha, , intervistato da Sky Sport MotoGP: 'Dopo il primo run è stato provato un link diverso sulla moto di Valentino Rossi. La pista era ...

MotoGp - Meregalli fiducioso : “la direzione presa dalla Yamaha è quella giusta - previsti altri aggiornamenti” : Il team director della Yamaha ha analizzato le ultime prestazioni della M1, svelando come siano previsti aggiornamenti prima della fine della stagione I risultati ottenuti in Thailandia hanno restituito il sorriso alla Yamaha, arrivata in Giappone con la voglia di continuare in questo processo di leggera crescita. AFP/LaPresse Maio Meregalli appare fiducioso alla vigilia del week-end di Motegi, la M1 pare rispondere positivamente agli ...

MotoGp – Il warm up di Aragon sorride alla Yamaha - Meregalli spiega : “ecco lavoro e sensazioni di Vale e Maverick” : La Yamaha ritrova il sorriso nel warm up del Gp di Aragon: Meregalli spiega il lavoro svolto ai box e le sensazioni di Rossi e Vinales Mattinata positiva per la Yamaha ad Aragon: il warm up del 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp ha fatto ritrovare un po’ di sorriso, con Valentino Rossi che ha chiuso la sessione col quinto tempo e Vinales col decimo. lavoro soddisfacente ai box del team di Iwata: “non dirò mai cosa ...

MotoGp - Meregalli demolisce Valentino Rossi : “in questa pessima qualifica ci ha messo del suo” : Il team manager della Yamaha non ha risparmiato critiche feroci a Valentino Rossi, accusandolo di averci messo del suo nella pessima qualifica di Aragon La peggiore qualifica della sua storia in classe regina, Valentino Rossi partirà diciassettesimo sulla griglia del Gp d’Aragon, una posizione davvero pessima che lo esclude dalla lotta per le posizioni di vertice. AFP/LaPresse Se i problemi della Yamaha sono ormai conclamati, anche ...

MotoGp – Meregalli e il sabato di qualifiche Yamaha : “nessuno voleva tirare - Valentino ne ha pagato le conseguenze” : Maio Meregalli analizza la Q1 di Vinales e Rossi: le parole del team director Yamaha Un sabato complicato in casa Yamaha, così come tutto il weekend del Gp di Aragon: Vinales e Valentino Rossi non sono riusciti ad accedere direttamente alla Q2 della gara spagnola e sono dunque dovuti passare dalla prima fase delle qualifiche. Maverick Vinales, dopo una serie di modifiche effettuate sulla sua moto durante le Fp4, è riuscito a chiudere la Q1 ...

MotoGp - Gp Aragon : Meregalli - Yamaha - - 'Dobbiamo ancora capire i problemi di Misano' [VIDEO] : ... e questo potrebbe provocare un calo di grip che influenza maggiormente la Yamaha rispetto alle altre case, come raccontato da Maio Meregalli, Team Principal di Yamaha, ai microfoni di Sky Sport. Da ...

MotoGp – La Yamaha brancola nel buio - Meregalli : La Yamaha a caccia di soluzioni ad Aragon: il team di Iwata non ha ancora chiari i motivi che hanno impedito a Rossi e Vinales di disputare una buona gara a Misano E’ iniziata la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: i piloti della MotoGp sono in pista per lavorare sodo in vista della gara di domenica sul circuito spagnolo, valida per il 14° appuntamento della stagione 2018. La Yamaha sta ancora faticando per risolvere i ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le parole deluse di Maio Meregalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...

MotoGp – Lavoro di comparazione rimandato per Valentino Rossi a Misano - Meregalli spiega : “c’è stato un problema” : Maio Meregalli, i primi problemi di Valentino Rossi nelle Fp1 a Misano e il progresso della Yamaha La Yamaha arriva sul circuito di Misano motivata e carica, a caccia di un buon risultato che riscatti il loro lungo periodo complicato. Piloti della MotoGp finalmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Fp1 sono iniziate però con un problema di troppo per Valentino Rossi che gli ha ...