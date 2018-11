MotoGP | GP Malesia 2018 Kevin Richardson | il tifoso senza paura | guarda le prove libere

MotoGP - sorpresa Rins nelle libere in Malesia. Big tutti vicini : quarto Rossi : Un sorprendente Alex Rins fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultima prova del Mondiale MotoGP. Con l'1.59.608 ottenuto nella sessione ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Sono veloce - ottimo inizio” : Valentino Rossi può ritenersi estremamente soddisfatto dopo la giornata di prove libere valida per il GP della Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore, infatti, ha chiuso la prima sessione al secondo posto appena dietro ad Andrea Dovizioso e poi nel secondo turno si è concentrato sul passo gara che sembra essere estremamente positivo. La Yamaha sembra essere rinata, come testimonia la ...

MotoGP - GP Malesia. Lorenzo : 'Poche speranze di riuscire ad affrontare la gara' : Ultimo nella classifica dei tempi del venerdì a 5 secondi dalla vetta occupata da Alex Rins, Jorge Lorenzo resta in dubbio per il GP in Malesia : le prime due prove libere hanno evidenziato una ...

MotoGP – Vinales sorride anche in Malesia : “siamo riusciti ad andare forte - sono contento” : Maverick Vinales continua a sorridere a Sepang: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia Dopo la vittoria della settimana scorsa a Phillip Island, Maverick Vinales ha chiuso col sorriso anche la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso al quarto posto le Fp2 sulla pista di Sepang alle spalle di un ottimo Jack Miller. “sono molto ...

MotoGP Malesia - Rossi : "Siamo veloci - sensazioni positive" : Lorenzo poco fiducioso sulle possibilità di correre: "Giornata difficile, sarà dura...decideremo sabato mattina"

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Giornata produttiva - ottimo lavoro in vista della gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, ...

MotoGP – Pomeriggio difficile per Marquez in Malesia : “ho fatto fatica e non capivo perchè” : Marc Marquez commenta la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 a Sepang E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: Alex Rins ha chiuso davanti a tutti le Fp2, seguito da un Marc Marquez non troppo a suo agio nel Pomeriggio di Sepang. Lo spagnolo della Honda, ormai campione del mondo 2018 matematicamente ha faticato per ottenere questo ...

MotoGP - La Suzuki protagonista anche in Malesia - la rivelazione di Rins dopo le Fp2 : 'ho usato la moto andata a fuoco' : Alex Rins analizza la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo le Fp2 sulla pista di Sepang E' Alex Rins il più veloce delle Fp2 del Gp della ...

MotoGP - Iannone preoccupato in Malesia : 'abbiamo troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione' : AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp , il rider di Vasto ha espresso le proprie preoccupazioni in vista del prosieguo del week-end: ' sicuramente le condizioni meteo sono state ...

MotoGP - Valentino Rossi e quei punti interrogativi : “in Malesia sono due gli elementi da tenere d’occhio” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la prima giornata di libere, sottolineando come saranno la scelta delle gomme e il meteo a fare la differenza Prima giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Sepang, il Dottore ha chiuso con un mezzo sorriso le prime due sessioni di libere considerando il comportamento della sua Yamaha. AFP/LaPresse C’è ancora da migliorare, ma l’avvio di week-end è buono stando alle dichiarazioni del ...

MotoGP - Iannone preoccupato in Malesia : “abbiamo troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione” : Il pilota della Suzuki ha analizzato la prima giornata di libere in Malesia, svelando alcuni problemi che hanno condizionato la sua moto Una giornata non proprio positiva per Iannone in Malesia, il venerdì di libere non ha lasciato il sorriso sul volto del pilota della Suzuki, costretto a fare i conti con alcuni problemi di difficile risoluzione. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il rider di Vasto ha espresso le ...

MotoGP – La Suzuki protagonista anche in Malesia - la rivelazione di Rins dopo le Fp2 : “ho usato la moto andata a fuoco” : Alex Rins analizza la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo le Fp2 sulla pista di Sepang E’ Alex Rins il più veloce delle Fp2 del Gp della Malesia: lo spagnolo della Suzuki ha confermato il periodo positivo del team giapponese, dopo la splendida gara della settimana scorsa in Australia, col podio di Iannone e il quinto posto del suo compagno di squadra. AFP/LaPresse dopo ...

MotoGP - Gp Malesia : Brivio - Suzuki - - 'Moto in fiamme per una perdita di benzina' [Video] : ... ma a quanto pare l'incidente è avvenuto a causa di un errore umano, come racconta il team Manager di Suzuki, Davide Brivio ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Una volta finita di assemblare, la moto è ...

MotoGP Malesia 2018 - le libere. Sorpresa Rins. Risultati e tempi : Sorpresa nella prove libere del Gp di Malesia 2018 , penultimo appuntamento del Mondiale della MotoGp Il miglior tempo di giornata lo fa segnare Alex Rins nelle prove libere 2, fermando il cronometro ...