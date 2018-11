Moto Gp | Valentino Rossi | ' E' solo venerdì | ma l' inizio non è male'

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Sono veloce - ottimo inizio” : Valentino Rossi può ritenersi estremamente soddisfatto dopo la giornata di prove libere valida per il GP della Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore, infatti, ha chiuso la prima sessione al secondo posto appena dietro ad Andrea Dovizioso e poi nel secondo turno si è concentrato sul passo gara che sembra essere estremamente positivo. La Yamaha sembra essere rinata, come testimonia la ...

MotoGp - Valentino Rossi e quei punti interrogativi : “in Malesia sono due gli elementi da tenere d’occhio” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la prima giornata di libere, sottolineando come saranno la scelta delle gomme e il meteo a fare la differenza Prima giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Sepang, il Dottore ha chiuso con un mezzo sorriso le prime due sessioni di libere considerando il comportamento della sua Yamaha. AFP/LaPresse C’è ancora da migliorare, ma l’avvio di week-end è buono stando alle dichiarazioni del ...

MotoGp – Jarvis con i piedi per terra dopo la vittoria in Australia : l’affermazione su Valentino Rossi è sorprendente : Lin Jarvis non si monta la testa dopo la vittoria in Australia: le parole del direttore responsabile del team di Iwata sui progressi sulla M1 e su Valentino Rossi E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia, i piloti Yamaha hanno disputato due prime sessioni di prove abbastanza positive, con Rossi e Vinales entrambi nella top ten, dopo il weekend di gara dell’Australia che ha visto la M1 dello spagnolo ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang : Suzuki a sorpresa davanti a tutti - Valentino Rossi perde terreno [FOTO] : Alex Rins ottiene il miglior tempo alla fine della seconda sessione di prove libere a Sepang, dietro di lui Marquez e Miller La seconda sessione di prove libere del Gp della Malesia sorride alla Suzuki, che chiude davanti a tutti grazie ad Alex Rins. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:59.608, facendo segnare il miglior tempo di giornata, considerando anche le FP1 della mattina malese. AFP/LaPresse Dietro il rider del team di Hamamatsu ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Sepang : Dovizioso e Valentino Rossi impressionano - Marquez in difficoltà [FOTO] : I due piloti italiano guidano la classifica della prima sessione di prove libere del Gp della Malesia, staccato Marc Marquez che chiude al decimo posto Comincia benissimo il week-end della Malesia per Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati chiude al comando la prima sessione di probe libere del Gp della Malesia, fermando il crono su un ottimo 1:59.697. AFP/LaPresse Un riferimento fatto segnare proprio nel finale della FP1, ovvero nel ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : prove libere 1. Doppietta italiana : Dovizioso precede Valentino Rossi! : Fantastica Doppietta italiana nelle prove libere 1 del GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Sepang. Andrea Dovizioso ha infatti stampato un super 1:59.697 e precede Valentino Rossi di appena sette centesimi (1:59.767). Il forlivese della Ducati sembra trovarsi a suo agio su questo tracciato e mette subito le cose in chiaro in apertura del weekend mentre il Dottore batte un colpo in sella alla sua ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Valentino Rossi : 'Ormai sono finito? Lo ripetono da 10 anni' : Valentino Rossi ha terminato la gara in Australia al 6° posto, con oltre 5 secondi di ritardo da Maverick Vinales. La vittoria dello spagnolo ha messo in evidenza la differenza di risultati a Phillip ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho sentito dire che sono finito - ci sono abituato. Sono in ottima forma…” : Valentino Rossi cercherà di essere grande protagonista nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Il Dottore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia del fine settimana che si preannuncia particolarmente interessante, il 39enne ha parlato a tutto tondo non soltanto sull’attualità ma anche sul futuro. Il nove volte Campione del Mondo ha ribadito ...

MotoGp – Dalla delusione dell’Australia alle critiche - Valentino Rossi sincero : “dovrei smettere ogni volta che prendo paga - ma quando torno a vincere dicono che…” : Valentino Rossi a Sepang per fare bene: le sensazioni del Dottore dopo la delusione dell’Australia in vista del Gp della Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGp – Doohan esalta le doti Marquez ed elogia Valentino Rossi : “è bello quando si tolgono vernice dalle carene” : Mick Doohan, il record raggiunto da Marquez e la possibilità di vittoria di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo Marc Marquez ha raggiunto Mick Doohan, con la conquista del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ormai in tasca matematicamente da due settimane. Lo spagnolo della Honda è apprezzatissimo dall’ex campione motociclistico che non ha che parole d’elogio per Marquez ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamah. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGp – Taramasso e i problemi di Valentino Rossi in Australia : “ecco cosa potrebbe essere successo” : Piero Taramasso e le difficoltà di Valentino Rossi in Australia con la gomma posteriore: il parere del responsabile Michelin E’ tutto pronto in Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico: i campioni delle due ruote affronteranno un intenso weekend sulla pista di Sepang, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Tutto pronto anche in casa Michelin per quanto riguarda i set di gomme da ...

MotoGp – Valentino Rossi vuole dimenticare la delusione dell’Australia : le parole del Dottore alla vigilia della gara di Sepang : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp della Malesia: ecco le sensazioni con le quali il Dottore arriva a Sepang E’ tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i campioni della MotoGp si sono spostati dall’Australia per iniziare, domani, il lungo weekend di gara del Gp della Malesia. Reduce dal sesto posto, non soddisfacente, di Phillip Island, Valentino Rossi arriva a Sepang con la voglia di ...