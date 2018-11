Morto operaio 18enne | c' è un indagato

Incidenti sul lavoro - batte la testa mentre è a bordo di un muletto : Morto un operaio 18enne a Milano : Ha battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega: dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. È morto in questo modo un operaio di 18 che stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano. Il ragazzo ha battuto la testa contro un’architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. L’incidente è ...

Camion fa retromarcia - Morto operaio : ANSA, - CORTONA, AREZZO,, 26 OTT - Un operaio di 56 anni è morto investito da un Camion di Sei Toscana che stava effettuando, secondo una prima ricostruzione, una manovra di retromarcia. L'incidente è ...

Foggia - operaio Morto schiacciato da una balla di fieno/ Arpinova - incidente sul lavoro : ferito un altro uomo : Foggia, operaio morto schiacciato da una balla di fieno: cosa è successo ad Arpinova, gravissimo incidente sul lavoro. ferito anche un secondo uomo, tutte le novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Milano - travolto da un'auto durante i lavori nel cantiere stradale : Morto un operaio : L'uomo, 47 anni, stava iniziando a lavorare alla manutenzione di un ponte allo svincolo della A4 a Cormano

Un operaio Morto e 2 feriti a Scandicci : ANSA, - Scandicci , FIRENZE, , 18 OTT - Un operaio è morto e due sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un cantiere edile a Scandicci. Secondo le prime informazioni gli operai sarebbero stati ...

MARANO VICENTINO - Morto L’OPERAIO FOLGORATO/ Ultime notizie - il terribile incidente davanti ai colleghi inermi : MARANO VICENTINO, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Esplode un silos vicino Reggio Emilia - Morto un operaio : Roma, 9 ott., askanews, - Un operaio 42 enne di origine sarda è morto nell'esplosione di un silos di acetilene, in una ditta di stoccaggio di rifiuti vicino Reggio Emilia. Erano in corso lavori di ...

