Morto l’attore Carlo Giuffrè | aveva fatto Geppetto nel Pinocchio di Roberto Benigni

Carlo Giuffré - Morto l’attore napoletano diviso tra cinema e teatro : Classe 1928, Carlo Giuffré avrebbe compiuto 90 anni il mese prossimo, il 3 dicembre. Si è spento invece oggi, il giorno di Ogni Santi, nel silenzio e all"ombra del clamore. Attore di teatro e cinema, Carlo Giuffré è stato uno dei volti più rappresentativi della cultura napoletana, resa ancora più forte e vigorosa, grazie al sodalizio con il fratello Aldo (scomparso ben 8 anni fa).Giuffré ha iniziato a lavorare nel 1947 dopo essersi diplomato ...

È Morto l’attore napoletano Carlo Giuffré : Recitò a lungo con il fratello Aldo nel teatro di Eduardo De Filippo; è ricordato anche per alcuni personaggi della commedia all'italiana. È morto a Napoli l’attore di cinema e teatro Carlo Giuffré: tra un mese, il 3 dicembre, avrebbe compiuto novant’anni. Nato a Napoli, iniziò a recitare in teatro con il fratello maggiore Aldo dal 1947; due anni dopo debuttarono insieme con Eduardo De Filippo e da allora la coppia di fratelli Giuffré ...

Lutto per Fabriano. Morto l’attore Venantino Venantini : Nato a Fabriano il 17 aprile 1930, Venantino Venantini aveva al suo attivo la partecipazione a 150 film. Ha esordito

Venantino Venantini è Morto - l’attore aveva 88 anni/ Ultime notizie : ha recitato in 150 film : Venantino Venantini è morto, l’attore aveva 88 anni. Ultime notizie: ha recitato in 150 film fra cui alcuni cult. E' scomparso la scorsa notte dopo alcune complicazioni(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Scott Wilson - Morto Hershel di Walking Dead/ L’attore aveva 76 anni : era malato di leucemia : Scott Wilson, morto Hershel di Walking Dead. L’attore aveva 76 anni: era malato da tempo di leucemia, ed era un personaggio chiave della serie tv horror(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:00:00 GMT)

L’attore americano Scott Wilson - noto per la serie tv “The Walking Dead” - è Morto a 76 anni : L’attore americano Scott Wilson, noto per aver interpretato il ruolo di Hershel Greene nella serie tv The Walking Dead, è morto a 76 anni. La sua carriera di attore nel cinema era iniziata nel 1967, con il film La calda notte dell’ispettore The post L’attore americano Scott Wilson, noto per la serie tv “The Walking Dead”, è morto a 76 anni appeared first on Il Post.

Per Jennifer Aniston e Justin Theroux separazione straziante ma civile - per l’attore di Maniac “non è Morto nessuno” : L'annuncio della separazione tra Jennifer Aniston e Justin Theroux è arrivato come un fulmine a ciel sereno all'inizio del 2018, dopo nemmeno tre anni dalle nozze e ben sette di relazione. La coppia, da sempre molto riservata, ha iniziato a frequentarsi a metà del 2011 andando a convivere l'anno successivo, per poi convolare a nozze con un megaparty esclusivo e top secret nell'agosto 2015. Poi alla fine del 2017 la separazione, annunciata ...

Riccardo Zinna - Morto l’attore napoletano di Benvenuti al Sud : aveva 60 anni. Cristina Donadio : “Ciao Ric - amico grande” : E’ morto Riccardo Zinna, l’attore napoletano aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Giovedì 20 settembre è venuto a mancare dopo aver combattuto per molto tempo con la malattia. Una carriera lunga quarant’anni, iniziata a teatro proseguita al cinema con diverse esperienze anche sul piccolo schermo. La sua recitazione nervosa e sincera si era fatta notare in Gomorra di Garrone, in Caro Diario di Nanni Moretti, in Benvenuti al ...

Morto l’attore napoletano Riccardo Zinna - era apparso in Benvenuti al sud e ne I Soprano : Giovedì 20 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari l’attore Riccardo Zinna, noto soprattutto per aver interpretato una parte nel film campione di incassi Benvenuti al Sud ma anche essere apparso in Educazione siberiana o Gomorra di Matteo Garrone. napoletano, Zinna aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Riccardo Zinna, attore e musicista Sebbene sembra che Zinna fosse malato da diverso tempo, non si conoscono ancora con ...

Burt Reynolds - è Morto l’attore celebre per Boogie Nights e Quella sporca ultima meta : Addio a Burt Reynolds, l’attore è morto il 6 settembre a Juppiter in Florida, con lui se ne va un altro personaggio iconico del cinema anni Settanta americano. Nato a Lansing in Michigan l’11 febbraio del 1936 divenne attore per caso. Infatti da ragazzo era una promettentissima star del football fin quando un incidente al ginocchio ne arrestò la carriera. Determinato a entrare in polizia per seguire le orme del padre, iniziò invece ...

È Morto l’attore Burt Reynolds : È morto a 82 anni Burt Reynolds uno degli attori statunitensi più importanti degli anni Settanta e Ottanta, conosciuto per Un tranquillo weekend di paura (Deliverance, 1972) di John Boorman, Quella sporca ultima meta (The Longest Yard, 1974) di Robert The post È morto l’attore Burt Reynolds appeared first on Il Post.

È Morto l’attore Burt Reynolds - aveva 82 anni : È morto l’attore Burt Reynolds. aveva 82 anni. L’interprete di pellicole cult come “Boogie Nights” e “Un tranquillo weekend di paura”, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto nell’ospedale Jupiter Medical, in Florida. Con lui c’era la famiglia. Lo ha annunciato un suo portavoce. ...

È Morto l’attore Burt Reynolds : Burt Reynolds, il carismatico protagonista di film come “ Deliverance” , “ The Longest Yard” e “ Smokey” e “The Bandit”, è morto all’età di 82 anni. l’attore è deceduto questa mattina al Giove Medical Center in Florida. Il suo manager, Erik Kritzer, ne ha dato notizia a The Hollywood Reporter . ...

Un posto al sole : l’attore Antonio Pennarella è Morto : morto Antonio Pennarella, Nunzio Vitiello di Un posto al sole Antonio Pennarella è morto all’età di 58 anni. Stimato attore di teatro, di cinema e volto noto del piccolo schermo, si è spento questa mattina, venedì 24 agosto, dopo aver combattuto per tanto tempo contro una brutta malattia, lasciando nel dolore i suoi cari e suoi tanti estimatori. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa di Via Porta San Gennaro a Napoli. ...