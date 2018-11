Morto il vice sindaco di Stazzema di Egidio Pelagatti | il cordoglio del Dipartimento di

MARANO VICENTINO - Morto L’OPERAIO FOLGORATO/ Ultime notizie - il terribile incidente davanti ai colleghi inermi : MARANO VICENTINO, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Marano Vicentino - Morto l’operaio 26enne fulminato/ Ultime notizie - si è spento questa mattina a Verona : Marano Vicentino, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Morto Cesari Bologni : è stato vice sindaco di Viadana con il Pci : Protagonista della vita politico-amministrativa e del volontariato locali. Fu vicesindaco in quota Pci e assessore ai lavori pubblici

Roma - viceprefetto investito da bus turistico/ Ultime notizie : Giorgio De Francesco Morto - i testimoni : Roma, investito e ucciso da bus turistico. Ultime notizie, stava attraversando sulle strisce pedonali: mezzo sequestrato e autista sottoposto al test di alcol e droga(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:11:00 GMT)

Roma - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : Morto sul colpo. Con lui la moglie - illesa : Il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. Camminava a braccetto con la moglie, rimasta illesa. Nell’impatto, il funzionario ha sbattuto la testa sull’asfalto: dopo lo scontro il pullman è passato sopra il corpo, riuscendo a fermarsi solo qualche metro più avanti. Inutili i tentativi ...

Vicenza : scomparso da casa - viene trovato dopo 4 giorni Morto in un bosco : Il corpo senza vita di un vicentino di trentatré anni che si era allontanato da casa mercoledì scorso senza dare più notizie è stato trovato domenica mattina in un boschetto ad Altavilla Vicentina. L’uomo si sarebbe suicidato con una pistola. A trovarlo, dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco.Continua a leggere

La bimba uccisa a Rebibbia : sospesi direttore e vice. Fratellino clinicamente Morto : Il ministro Bonafede linea dura dopo che una detenuta ha gettato dalle scale i figli: la piccola di 6 mesi è morta sul colpo. Il più grande, ricoverato al Bambino Gesù, sarebbe «clinicamente morto»: avviata la procedura per l’accertamento della morte celebrale

