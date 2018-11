Morta di fame Amal | bimba simbolo della tragedia in Yemen

È Morta a 7 anni per fame la bambina yemenita diventata un 'simbolo' del New York Times : Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime, con un ...

La piccola Amal Hussain Morta per fame a sette anni in un campo profughi : E' morta di fame in un campo profughi ieri Amal Hussain, la bambina yemenita di sette anni denutrita, la cui fotografia pubblicata sul New York Times il 26 ottobre scorso, in un reportage intitolato "La Tragedia della guerra saudita", è diventata il simbolo della guerra di cui nessuno parla in Occidente e della crisi umanitaria in cui è precipitato il paese.--La notizia della morte è stata data al New York Times dalla famiglia. "Il mio cuore è ...