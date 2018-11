Mio padre è scomparso | aiutatemi | l' appello della figlia su Facebook

Fabrizio Corona - una furia contro Nicola Savino : “Piccolo nano - ti ricordi di Mio padre?!” : Le Iene attaccano Fabrizio Corona, lui incassa e rispedisce al mittente. L’ex re dei paparazzi su Instagram risponde per le rime, e con qualche offesa di troppo, al programma Mediaset che anche durante l’ultima puntata si è soffermata a parlare degli ultimi episodi che coinvolgono proprio l’imprenditore di origine catanese. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega Ilary Blasi, ...

Fabrizio Corona - una furia contro Nicola Savino : “Piccolo nano - ti ricordi di Mio padre?!” : Le Iene attaccano Fabrizio Corona, lui incassa e rispedisce al mittente. L’ex re dei paparazzi su Instagram risponde per le rime, e con qualche offesa di troppo, al programma Mediaset che anche durante l’ultima puntata si è soffermata a parlare degli ultimi episodi che coinvolgono proprio l’imprenditore di origine catanese. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega Ilary Blasi, ...

Fabrizio Corona sbrana Nicola Savino : 'Piccolo nano - ti ricordi Mio padre Vittorio Corona...?' : Fabrizio Corona si vendica. 'Anche ieri sera ero protagonista alle Iene ', esordisce in una story su Instagram, 'c'era quel coso piccolo nano che mi insultava, tale Nicola Favino, no quello è l'attore,...

Fabrizio Corona contro Nicola Savino : “Non sai cantare - non sei bello e non sai fare nulla. Te lo diceva anche Mio padre” : Fabrizio Corona, su Instagram, se la prende con Nicola Savino: “Favino? Panino? Come si chiama…” ironizza l’ex vip dei paparazzi. La “colpa” del conduttore de Le Iene Show è quella di essersi schierato con Ilary Blasi nella querelle con Corona. Al Grande Fratello Vip, infatti, i due erano stati protagonisti di una lite furibonda in diretta tv per fatti risalenti a 13 anni fa, cioè a un presunto tradimento da ...

Fabrizio Corona senza freni - l'insulto choc a Nicola Savino : «Ti ricordi quando Mio padre...» : di Emiliana Costa Fabrizio Corona contro Nicola Savino . A meno di 24 ore dalla puntata delle Iene Show, arriva la replica furiosa dell'ex re dei paparazzi. Durante la diretta di ieri sera, i ...

Fabrizio Corona e l'insulto choc a Nicola Savino : «Ti ricordi quando Mio padre...» : di Emiliana Costa Fabrizio Corona contro Nicola Savino . A meno di 24 ore dalla puntata delle Iene Show, arriva la replica furiosa dell'ex re dei paparazzi. Durante la diretta di ieri sera, i ...

Corona è una furia - l'attacco a Nicola Savino : "Nano - ti ricordi quando Mio padre..." : L'ex re dei paparazzi si scaglia contro il conduttore toscano dopo essere stato tirato in ballo durante una puntata de 'Le...

Leicester - la commovente lettera del figlio di Vichai Srivaddhanaprabha : “prenderò l’eredità di Mio padre” : Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, ha perso la vita in un tragico incidente con il suo elicottero, il figlio Aiyawatt è pronto a prendere la sua eredità Dopo la tragedia della morte del presidente Vichai Srivaddhanaprabha, il Leicester tenta di ripartire e lo farà con il figlio Aiyawatt, intenzionato a prendere le redini dell’eredità lasciatagli dal padre. Il giovane ha scritto una lunga lettera salutando il padre e ...

Leicester - il figlio di Vichai : "Porterò avanti l'eredità di Mio padre" : Commovente lettera postata sui social da Aiyawatt Srivaddhanaprabha: "Grazie a tutti dal profondo del cuore"

"Igor il russo ha ucciso Mio padre - ma forse fa più scalpore un assassino con la pelle nera" : "Purtroppo forse fa più scalpore un omicida con un colore di pelle nera piuttosto che Igor". È l'accusa lanciata da Francesca, figlia di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 a Portomaggiore, al termine dell'udienza di Norbert Feher. Francesca e il fratello Emanuele hanno ribadito di sentirsi abbandonati dallo Stato e di rivolgersi "a tutte le Istituzioni". "Siamo qui perché ha ucciso nostro ...

Uomini e Donne - Gianluca del Trono Over rivela : "Ero a un passo dal matrimonio. Con Mio padre? Rapporto conflittuale" : Tra i cavalieri del Trono Over dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ce n'è uno chi si è fatto notare nelle ultime settimane: è Gianluca Scuoto, che abbiamo lasciato nella scorsa puntata del dating show al centro dello studio con Roberta Di Padua, delusa dal suo comportamento. Alla rivista Uomini e Donne Magazine, l'uomo ha rivelato il motivo che l'ha spinto a partecipare ai casting della trasmissione: Avevo voglia di fare un’esperienza ...

Iva Zanicchi confessa Mio padre mi preferiva maschio : Iva Zanicchi si racconta a Barbara D’Urso a “Domenica Live” e parla di famiglia, di esordi, carriera, fino ad arrivare “Tu sì que vales”. «Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere». ...

Alessandro Gassman Mio padre mi ha obbligato a fare l’attore : Alessandro Gassman è stato ospite a “Domenica In” per raccontare la sua vita, la famiglia e la passione per il suo lavoro e svela di essere stato quasi obbligato dal padre Vittorio a intraprendere questa professione e che i primi tempi assumeva tranquillanti: «Ero un ragazzo schivo e chiuso, che amava stare molto da solo e nella natura. Mi ero anche iscritto ad agraria, poi è capitato questo mestiere e non ci credevo tanto, volevo solo essere ...

Domenica Live - Iva Zanicchi rivela : “Quando sono nata Mio padre non mi voleva vedere e io mi sentivo brutta” : “Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: ‘Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina’. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere”. Nello studio di Domenica Live, Iva Zanicchi ha parlato a Barbara D’Urso della sua vita a 360 gradi, dai ...