Milano chiude in rialzo con banche

Milano - una palestra chiude improvvisamente : truffati 2.000 abbonati : A Milano, in viale Zara, era presente fino a qualche giorno fa una palestra che ha improvvisamente cessato l'attività. Oltre 2mila clienti sono rimasti fuori dai cancelli, senza possibilità di parlare con qualcuno ma soprattutto senza riavere indietro i soldi spesi per l'abbonamento. Milano, palestra truffa 2mila abbonati La Federconsumatori del capoluogo lombardo si è fatto portavoce di tutti i clienti truffati che si sono rivolti in massa ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 22% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 18.998 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 91% - : ANSA, - Milano, 29 OTT - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,91% a 19.039 punti.

Milano - consiglio comunale chiude per Milan-Betis/ Video - consigliere M5s denuncia : “Disgustoso!” : Il consiglio comunale di Milano si è autospseso ieri per permettere ai consiglieri di andare a guardare la partita del Milan in Coppa Campioni ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in rialzo +1 - 78% : ANSA, - Milano, 25 OTT - La Borsa di Milano chiude in rialzo dell'1,78%. L'indice Ftse Mib si attesta a quota 18.815 punti.

Borse : Milano apre in ribasso - Tokyo chiude a -3 - 72% : Le Borse europee aprono deboli, con Milano a -0,3%, ma senza panico nonostante il forte calo a Wall Street e la chiusura di Tokyo a -3.72%, ai minimi da sette mesi. Francoforte ha aperto giù dello 0,...

Milano - picchia moglie per gelosia e chiude figli in casa/ Arrestato 44enne : le violenze durate oltre 10 anni : Milano, picchia moglie per gelosia e chiude figli in casa: Arrestato 44enne romeno con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le violenze andavano avanti da anni.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Spread in salita - Milano chiude in rosso : Le Borse europee chiudono in calo con Milano che cede lo 0,86% dopo che l'Ue ha 'bocciato' la manovra economica del governo. Lo Spread tra Btp e Bund sale a 318 punti. Maglia nera per Francoforte che ...

Borsa : Milano chiude a -0 - 86% : ANSA, - Milano, 23 OTT - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,86% a 18.802 punti. 23 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 22 OTT - Dopo una mattinata in crescita, Piazza Affari ha invertito la rotta, chiudendo in perdita dello 0,6% a 18.966 punti e aggiornando i minimi da febbraio 2017. Gli scambi sono ...

Borsa - dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Borse Ue in calo - Milano chiude a -0 - 60% : 18.06 Piazza Affari annulla i guadagni della mattinata e chiude la seduta in calo. Milano era partita in netto rialzo in seguito alla decisione di Moody's di venerdì di declassare l'Italia mantenendo comunque l'outlook stabile. Ma a fine contrattazioni l'indice Ftse Mib segna -0,60% a 18.966 punti nel giorno in cui il governo ha risposto ai rilievi dell'Ue sulla Manovra. Giù i titoli bancari.In luce,invece,Ferragamo e Fca. Lo spread Btp-Bund, ...