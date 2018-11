Milan | le ultime sulle condizioni di Biglia | ecco l’esito degli esami strumentali

sportfair

Il giocatore rossonero ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, verrà ricontrollato tra quindici giorni Brutte notizie per il Milan, Lucas Biglia si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Un duro colpo per Gattuso, che perderà il proprio centrocampista per almeno un mese ritrovandolo con ogni probabilità dopo la sosta. Tra una quindicina di giorni, l'argentino si sottoporrà ad un altro esame strumentale per valutare l'evolversi della situazione.