Mila | Biglia starà fuori due mesi | più grave del previsto il problema a un polpaccio

Milan - le ultime sulle condizioni di Biglia : ecco l’esito degli esami strumentali : Il giocatore rossonero ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, verrà ricontrollato tra quindici giorni Brutte notizie per il Milan, Lucas Biglia si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Un duro colpo per Gattuso, che perderà il proprio centrocampista per almeno un mese ritrovandolo con ogni probabilità dopo la ...

Milan - infortunio Biglia : i dettagli dell’accaduto e le soluzioni per mister Gattuso : L’infortunio di Biglia sta creando non pochi problemi a Gennaro Gattuso, alla ricerca della giusta amalgama per il centrocampo del Milan “Ha avuto una ricaduta su una vecchia cicatrice del polpaccio, sarà lunga”. Rino Gattuso è stato chiaro, l’infortunio di Biglia non è affatto lieve. Averlo visto in stampelle durante Milan-Genoa è stato uno shock per i tifosi rossoneri dopo la bella prova contro la Sampdoria, adesso però i ...

Nel campionato che riscopre i playmaker il Milan spegne per un mese la luce Biglia : Non si vive di solo Ronaldo, Icardi, Higuain o chi dir si voglia. Ci sono playmaker e playmaker. E magari creano la differenza. Ovvero quelli che segnano gol e quelli ti lasciano intuire il fruscio di perfezione negli ingranaggi della squadra. Prendete il Milan: aveva appena ritrovato la bella faccia del giocatore degli equilibri stabili, aveva finalmente capito che acquistare Lucas Briglia non è stato un affare così controproducente come parte ...

Milan - dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia : dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa, Gattuso è al lavoro per la prossima sfida contro l’Udinese di domenica sera. Il tecnico rossonero spera di recuperare Bonaventura, non ci sarà invece Biglia, come ha detto lo stesso tecnico dopo la gara contro il Genoa. L’altra certezza è l’assenza di Caldara e probabilmente di […] L'articolo Milan, dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - infortunio Biglia : il centrocampista argentino a San Siro con le stampelle : Il giocatore del Milan venerdì si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del proprio infortunio Il Milan perde Lucas Biglia per infortunio, il centrocampista argentino infatti non ha partecipato al match vinto dai rossoneri contro il Genoa, deciso in extremis da Romagnoli. L’ex Lazio si è infortunato nel corso della rifinitura, riportando un problema muscolare al polpaccio destro che lo ha costretto a guardare la ...

Biglia ko - difesa a tre Milan col Genoa : ANSA, - MilanO, 31 OTT - Nel recupero contro il Genoa Gattuso lancia il Milan con la difesa a tre, con Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, e un centrocampo inedito, per via del forfait di Biglia, che ...

Milan - Biglia k.o. : con il Genoa tocca a Bakayoko : Altra tegola per il Milan: dopo gli infortuni di Calabria, Caldara e Bonaventura si ferma anche Lucas Biglia. Il centrocampista argentino avrebbe accusato un problema nella rifinitura di stamattina e ...

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Milan - Biglia polemico col Var : “Speravo intervenisse - giocare 70' da ammonito mi ha condizionato” : Lucas Biglia non sicuramente disputato una buona partita, che può essere riassunta nel duro scontro di gioco con Radja Nainggolan: “A fine partita sono andato a parlare con Nainggolan e mi ha detto che aveva la caviglia dolorante e un po’ gonfia. Non ho nulla contro nessuno, è una giocata di campo e può succedere. Forse il Var poteva intervenire. Io non sono andato su Nainggolan, volevo solo chiudere il passaggio”, ha ...

Milan - Biglia non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...

Milan - Biglia : 'Bene fino ai primi due gol - poi ci siamo abbassati' : Lucas Biglia, centrocampista del Milan , ha parlato così al termine del primo tempo della sfida contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport : 'Abbiamo giocato bene fino ai primi due gol, poi abbiamo un po' abbassato il baricentro. Nella ripresa dobbiamo continuare a far bene e portare a casa i tre punti'.

