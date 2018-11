: Trump: 'L'esercito risponderà con le armi da fuoco se i migranti lanceranno pietre'. La Carovana dei 7 mila Miséra… - vittoriozucconi : Trump: 'L'esercito risponderà con le armi da fuoco se i migranti lanceranno pietre'. La Carovana dei 7 mila Miséra… - RaiNews : #Trump : 'Le carovane dei migranti saranno fermate, esercito alla frontiera autorizzato a sparare'. Stretta sul dir… - LaStampa : Trump: “Invasione di migranti, serve un muro umano per fermarla” -

I 15mila militari americani inviati al confine con il Messico per arginare la carovana dipotrebbero sparare se qualcuno dovesse tirare loro delle pietre. Parola di Donald. "Non c'è molta differenza tra un'arma da fuoco e un sassoto in faccia" ha detto."Chi entrerà violando le leggi Usa non potrà più fare ricorso per un ingresso automatico",spiega. Un decreto "totalmente legale" è atteso nei prossimi giorni. "Chi vorrà presentare domanda di asilo negli Usa potrà farlo solo ai punti di ingresso legali".(Di venerdì 2 novembre 2018)