Migranti | Trieste come Claviere Ma qui è la polizia italiana a consegnarli alla Slovenia

Il giorno della Barcolana 50 - edizione da record. E anche la difesa dei Migranti veleggia a Trieste : Circa 2700 partecipanti per la regata più grande del mondo. Presente un messaggio politico: lo slogan disegnato da Marina Abramovic, presente la piattaforma Mediterranea

Migranti : sgomberate Rive Trieste : ANSA, - Trieste, 25 AGO - Blitz nella notte del vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, per far sgomberare una decina di Migranti accampati sulle Rive, in centro città. Ieri il Presidente del Fvg, ...