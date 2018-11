Meteo oggi | giornata autunnale | tra forti piogge e temporali

Meteo - le previsioni di oggi venerdì 2 novembre - : Ancora maltempo sull'Italia, con pioggia e nuvole soprattutto nelle regioni tirreniche del Centro e al Sud. Piogge sparse e intermittenti al Nord. Tra sabato e domenica temperature in rialzo, ma ...

Allerta Meteo Sicilia : oggi “livello di rischio arancione per Palermo” : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso un bollettino di Allerta Meteo, che conferma per la giornata di oggi “un livello di rischio sia idraulico sia idrogeologico arancione per l’area di Palermo“: lo rende noto l’Amministrazione comunale. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: oggi “livello di rischio arancione per Palermo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni Meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Maltempo - danni : altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni Meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Allerta Meteo - nuova goccia fredda sul Mediterraneo innesca un’altra tempesta di Scirocco sull’Italia : torna l’incubo alluvioni - “bombe” di 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Nottata di interventi per i vigili del fuoco. Allerta Meteo fino al pomeriggio di oggi : Notte di maltempo in provincia di Savona dove i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cantonieri e i normali cittadini continuano a lavorare pressoché incessantemente per ...

Meteo oggi - torna il maltempo : tra temporali e forti piogge : Meteo oggi - maltempo in atto su molte regioni. Meteo oggi - La perturbazione atlantica annunciata in questi giorni è giunta sull'Italia nel corso della nottata. Questa apporterà maltempo e...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “gialla” oggi e domani per rischio idrogeologico localizzato : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni Meteo, ha diramato un’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Il responsabile del Centro Funzionale, Antonio Iovino, ricorda che “e’ ancora in ...

Previsioni Meteo - Giuliacci : 'In 3 giorni cadrà la pioggia di tre mesi' : Le Previsioni meteo non lasciamo molto spazio ai dubbi, l'allerta è stata lanciata da diversi comuni italiani che prevedono molta pioggia cadere tra oggi e i prossimi due giorni. Il maltempo ha gia' creato danni sia a Genova che a Roma, con trombe d'aria e alberi caduti, la Protezione Civile ieri ha diramato l'allerta rossa un po' ovunque. Oggi sara' l'apice del maltempo che imperversa sulla nostra penisola, tanto che Andrea Giuliacci ha ...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : si gioca in condizioni Meteo proibitive. Pioggia incessante : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Nonostante i tanti dubbi, alla fine si gioca: alle 20.30 le squadre saranno in campo all’Olimpico di Roma, su un campo reso davvero pesantissimo a causa delle piogge incessanti scese nelle ultime ore. L’allerta meteo aveva davvero messo a rischio l’incontro, ma alla fine la Lega Calcio ha ...

Allerta Meteo Napoli : “Verificare quanto accaduto oggi e decidere eventuali scuole chiuse” domani 30 ottobre : “domani bisognerebbe chiudere le scuole per comprendere lo stato dei cortili, delle aiuole, degli alberi che si trovano in prossimita’ delle scuole a Napoli. Qualche volta per eccessiva prudenza si e’ scelto di chiudere le scuole, ma dopo la giornata di oggi, con alberi crollati, comunque serve prendersi una giornata di pausa per verificare quello che e’ accaduto“: lo ha spiegato in una nota Fulvio Martusciello, ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità rossa e arancione oggi e domani : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, a seguito del persistere delle precipitazioni con quantitativi da elevati a molto elevati, nonché dell’emissione di un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha diramato una nuova Allerta rossa per rischio idraulico diffuso per le zone della Marsica e dell’Alto Sangro. Inoltre, in considerazione dei ...

Allerta Meteo - nubifragi e alluvioni concentrati sull’Italia tra oggi e domani : è massima allerta per il “Monsone Italiano” : allerta Meteo – Il maltempo sferza già da giorni l’Italia e per i prossimi 2 giorni la situazione non migliorerà. Una potente tempesta porterà il rischio di piogge torrenziali e nevicate in montagna su alcune parti dell’Europa centrale e meridionale fino a domani, 30 ottobre. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. I suoi impatti maggiori, tuttavia, si faranno sentire ...