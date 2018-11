Massimo Troisi | l’ultimo saluto sul set de ‘Il Postino’ | la rivelazione Da brividi

caffeinamagazine

(Di venerdì 2 novembre 2018). Sono passati ventiquattro anni dalla sua morte ma la sua assenza, nel mondo dello spettacolo e non solo, continua a sentirsi tremendamente. La sua ultima apparizione fu con “Il Postino” film tratto dalle poesie del poeta Pablo Neruda. Purtroppo, però,non vide mai quanto successo ha avuto questo capolavoro cinematografico perché morì il 4 giugno 1994 a Procida, il giorno dopo la fine delle riprese. E a ricordare quei giorni adesso è Gerardo Ferrara che, in una lunga intervista concessa a Il Giorno, racconta quei mesi sul set. Lui fu chiamato per “sostituire”nelle scene faticose come, ad esempio, le pedalate in bicicletta. La sua entrata in scena ne Il Postino fu del tutto casuale, Gerardo Ferrara racconta: “Tutto è iniziato per caso. Il film era iniziato da qualche mese, c’era la necessità di dare un po’ il cambio a ...