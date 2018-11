Martin Garrix | il re del dancefloor è pronto per stupire ancora il mondo

domanipress

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - amabile_yt : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - RealgamiX : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Danilosun94 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dopo aver stupito ilcon “Ocean” insieme a Khalid (oltre 230 milioni di stream totali su Spotify),torna con un nuovo singolo destinato a conquistare le classifiche pop internazionali: “Dreamer” feat. MIKE YUNG, in radio da venerdì 9 novembre e già disponibile in digitale, mostra un lato diverso della personalità artistica e musicale del giovane dj/produttore di fama mondiale. “Dreamer” non è solo il titolo del nuovo brano dima anche un’emozionante storia di riscatto. La potente voce del pezzo è quella di MIKE YUNG, ex cantante soul con una storia incredibile e straziante alle spalle che si conclude però con un lieto fine. Firmato negli anni ’80 dalla T-Electric, la leggendaria etichetta di star come Etta James e Luther Vandross, in seguito attraversa un periodo di difficoltà tanto da iniziare a vivere in strada a New York, attaccato da gang e accoltellato ...