Marco Verratti fermato dalla polizia | troppo alcol alla guida

Marco Verratti fermato in Francia per guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista del Paris Saint Germain, Marco Verratti, è stato fermato dalla polizia a Parigi con un livello di alcool nel sangue al di sopra della norma. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle tre. Il giocatore, che fa parte della Nazionale italiana, rischia una lunga sospensione della patente di guida.Verratti è stato fermato sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di ...

Insigne vs Verratti - Zeman pregusta lo spettacolo : “Marco meglio di Modric - Lorenzo è fenomenale” : L’allenatore boemo ha parlato di Insigne e Verratti, due giocatori da lui lanciati con la maglia del Pescara che questa sera si affronteranno in Champions League Questa sera si affronteranno in uno spettacolare Psg-Napoli, in passato hanno condiviso splendidi momenti con la maglia del Pescara addosso. LaPresse/Reuters Lorenzo Insigne e Marco Verratti sono oggi due autentici pilastri nelle proprie rispettive formazioni, così come lo ...

Bologna - ritrovato il pc rubato a bimbo disabile : per lui si era mobilitato Marco Verratti : Dopo giorni di indagini, gli investigatori della Squadramobile hanno ricevuto una segnalazione e hanno trovato il portatile in centro, in vicolo Bolognetti

Marco Verratti ricompra il computer rubato a un bambino disabile : Marco Verratti cuore d'oro. Il centrocampista del Psg, che con il pallone tra i piedi incanta i tifosi, stavolta ha fatto un 'gol' davvero speciale fuori dal campo. Con un gesto che ha commosso i fan. ...