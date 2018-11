Mantova è la città più green d' Italia per Legambiente

La città più verde d’Italia è Mantova - la sorpresa è Cosenza. Guarda la mappa interattiva : La città si impone per il secondo anno consecutivo: lo “scudetto” le viene assegnato da Legambiente sulla base dei risultati della 25ª edizione di Ecosistema urbano, una indagine che si basa su 17 parametri (alle voci aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia) e prevede alcuni bonus per le gestioni virtuose in diversi ambiti. Cosenza scala 8 posizioni...