Manovra | Travaglio vs Gualmini Pd | “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) “Io preoccupato di questa? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che dovette tirar fuori 20 miliardi da un giorno all’altro per salvare banche che, se fossero state salvate prima, avrebbero richiesto minori esborsi. Io sonopreoccupato. Non sono mai un ottimista per natura e per professione. Ma non lo sono maggiormente oggi rispetto a un anno o a due anni fa”. Elisabetta(Pd), vicepresidente e assessore al welfare della Regione Emilia Romagna, commenta: “Trovo che la visione del direttoresia ...