Manovra tra rincari e bonus

Manovra - aumento sigarette e 6mila assunti tra i 110 e lode : Dal terreno per gli sposati che generano il terzo figlio ai bonus per l'assunzione dei super laureati, la legge di Bilancio prevede nuovi capitoli di spesa pubblica , ma anche entrate come il maggior ...

La Manovra tra Parlamento e Bruxelles - tutte le tappe : Un vero e proprio slalom tra esame parlamentare e giudizio europeo . La legge di Bilancio, trasmessa alle Camere con quindici giorni di ritardo sulla tabella di marcia, comincia il suo iter per l'...

Manovra alle Camere - tra novità e rinvii I due versanti che preoccupano il Colle : Il presidente della Repubblica ha firmato il disegno di legge allegando una raccomandazione e un invito alla cautela nell’equilibrio dei conti e nel negoziato con l’Unione europea

Manovra - i principali provvedimenti tra banche - scuola e vitalizi : ... dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". scuola Passano a tempo pieno gli assistenti tecnici e ...

Manovra - Mattarella autorizza la trasmissione del testo alle Camere : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione alla Camere del disegno di legge di Bilancio . "Ho inviato a Montecitorio la Manovra del popolo. Sono ...

Manovra al Colle - in Aula tra un mese Tagli a Regioni se non riducono vitalizi : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

Manovra - taglio dell'80% ai trasferimenti alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : MILANO - Nell'ultima versione della Legge di Bilancio spunta una maxi sforbiciata alla Regioni che non dovessero adeguarsi al taglio ai vitalizi di presidenti e consiglieri regionali. Lo prevede l'...

Manovra - bozza : Arriva centrale progettazione - 300 assunzioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Speciale Manovra/1 - Quota 100 - per gli statali una prima finestra a nove mesi : Dopo il primo ciclo di pensionamenti della Pa a nove mesi dalla maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi) si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i lavoratori privati conteranno su quattro finestre di uscita ...

Manovra - Di Maio : “Stagnazione non è colpa nostra - politiche sbagliate del passato. Non cambiamo” : “Non solo non cambiamo la Manovra, ma se il Pil stagna è evidente che serve una Manovra espansiva“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a Torino per il tavolo Comital. “L’ultima legge di bilancio fatta da Gentiloni era fatta di poche centinaia di milioni di euro. Quella nostra vale 30 mld di euro. Stiamo cioè mettendo soldi freschi nell’economia che serviranno alle imprese, alle famiglie e ai ...