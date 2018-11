Manovra | tensioni sul reddito e pensioni Ma Giorgetti e Conte ricuciono

La Manovra italiana e le tensioni a Wall Street : DALL'ITALIA “Nessuno può sottrarsi ai bilanci in equilibrio”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Rimini. “L'integrazione – ha aggiunto – è un motore e garanzia di sicurezza pubblica”. La Commissione europea ha respinto il

La Manovra italiana e le tensioni a Wall street : DALL'ITALIA “Nessuno può sottrarsi ai bilanci in equilibrio”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Rimini. “L'integrazione – ha aggiunto – è un motore e garanzia di sicurezza pubblica”. La Commissione europea ha respinto il

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE dopo lettera Commissione su Manovra. FTSE MIB -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Per Manovra inizia esame Ue - ma restano tensioni tra M5s e Lega : Roma, 16 ott., askanews, - Il giorno dopo la manovra, con lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla pace fiscale ricomposto solo in extremis, la maggioranza ostenta compattezza ma gli ...

Manovra - compromesso M5S-Lega dopo le tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Manovra - tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.

Manovra - tensioni su pace fiscale : Di Maio diserta vertice. Salvini : andremo fino in fondo : Luigi Di Maio, secondo fonti ministeriali, avrebbe disertato il pre-vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approderà in Consiglio dei ministri questo pomeriggio....

Manovra - tensioni nel governo : Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi : Tanto che Luigi Di Maio , secondo quanto si apprende, ha deciso diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , per limare ...

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Piazza Affari volatile - rimangono alte le tensioni su Manovra : Attese per le parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa in mattinata, potrebbe rendere nota la volontà di recepire le indicazioni dell'Upb oppure decidere ...

BTP in rosso - tassi e spread a nuovi massimi su tensioni Manovra : ** La nota di aggiornamento al Def ha iniziato l'iter parlamentare in Commissione bilancio, dove stamane il ministro dell'Economia ha confermato l'impianto del provvedimento, compreso il rinvio del ...