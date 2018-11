Manovra | le fatiche di Giancarlo Giorgetti | prima tratta con il M5S poi gli smonta le

liberoquotidiano

: Il retroscena su Giorgetti: la mossa per asfaltare Di Maio e... - Libero_official : Il retroscena su Giorgetti: la mossa per asfaltare Di Maio e... - dercole0103 : Il PIL non cresce, la Borsa cala, lo spread sale sempre più. Per non parlare della manovra economica e il condono.… - abersani : L' #ue rifiuta la #manovra economica #Italiana ? Faranno due fatiche ?????? -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Uno sforzo omerico per il quale GG deve combinare alla congenita prudenza l' intervento dell' esperto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia. Che fretta c' è, in effetti, di sbarazzarsene ...