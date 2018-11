Maneskin record | il nuovo album è al primo posto della classifica FIMI

domanipress

(Di venerdì 2 novembre 2018) Buone notizie per i, “IL BALLOVITA” (Sony Music), ildadei Måneskin pubblicato il 26 ottobre 2018, debutta alla prima posizioneufficiale/Gfk dei dischi più venduti in Italia. L’, in meno di due ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la posizione #1iTunes e, in un solo giorno dall’uscita, è entrato in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di stream in meno di 24h. Nellaufficiale dei singoli più venduti, inoltre, resta stabile alper la quinta settimana consecutiva “Torna a casa”,inedito in italianoband, certificato disco di platino a un solo mese dall’uscita. Il brano ha debuttato al vertice delle classifiche iTunes e Spotify, superando 13,5 milioni di stream su Spotify. Il suo videoclip, che ha esordito alin Tendenze su YouTube, ha ...