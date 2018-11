Manchester City | Sterling rinnova sino al 2023

Manchester City - nuovo infortunio per De Bruyne : starà fuori 6 settimane : Pep Guardiola ha commentato l'infortunio del centrocampista belga: "Siamo dispiaciuti per lui, ma tornerà forte e ci darà una mano"

Manchester City - De Bruyne ancora fermo per un problema al ginocchio : Nuovo stop per Kevin De Bruyne. Il belga del City era appena rientrato dopo una lunga pausa per l'infortunio al legamento del ginocchio destro ma nel corso del match con il Fulham ha accusato un ...

Calciomercato Barcellona - offerta spaventosa del Manchester City per Messi : Ebbene sì, Leo Messi è stato sul punto di lasciare il Barcellona un anno fa, destinazione Manchester City. Lo ha rivelato oggi ‘El Mundo’, che ha parlato di un’offerta faraonica fatta pervenire alla ‘Pulce’ nell’autunno 2017, poco prima del rinnovo miliardario col Barca. Secondo il quotidiano di Madrid il fuoriclasse argentino sarebbe stato invogliato a lasciare la Catalogna con un’offerta di 250 ...

Manchester City - un altro infortunio al ginocchio per De Bruyne : Manchester, INGHILTERRA, - Non c'è pace per Kevin De Bruyne . Appena rientrato dopo un lungo stop per un infortunio al legamento del ginocchio destro, il trequartista belga del Manchester City ha ...

Manchester City - De Bruyne ancora ko : 5-6 settimane di stop : Manchester, INGHILTERRA, - Non c'è pace per Kevin De Bruyne . Appena rientrato dopo un lungo stop per un infortunio al legamento del ginocchio destro, il trequartista belga del Manchester City ha ...

Manchester City - follia per Messi : club pronto a sborsare 755 milioni : Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Manchester City sarebbe pronto a fare follie per ottenere il cartellino di Leo Messi. Mansur, sceicco proprietario del club di Manchester, sarebbe pronto a spendere circa 750 milioni di sterline per regalare ai tifosi dei Citizens uno dei giocatori più forti al mondo. La folle operazione: I contatti […] L'articolo Manchester City, follia per Messi: club pronto a sborsare 755 milioni proviene ...

Coppa di Lega inglese - Manchester City-Fulham 2-0. Guardiola scopre il giovane Diaz : Manchester City-Fulham 2-0 18' e 65' Diaz E adesso segniamoci anche questo nome: Brahim Diaz, spagnolo classe '99, solo l'ultimo dei campioncini inventati da Guardiola. Come se al City non ce ne ...

Carabao Cup - tutto facile per il Manchester City contro il Fulham [FOTO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Coppa di Lega - Manchester City-Fulham 2-0 : decide la doppietta di Brahim Diaz : Dopo Arsenal, Tottenham e Chelsea anche l'ultima big inglese rimasta in Coppa di Lega raggiunge i quarti di finale. Il Manchester City piega il Fulham all' Etihad Stadium senza mai soffrire. A ...

Calciomercato Juventus - accordo Alex Sandro-Manchester City : Secondo 'Rai Sport', il ds della Juve Paratici e il resto della dirigenza starebbero perdendo la pazienza e si sarebbero convinti che, dietro le titubanze di Alex Sandro, ci sia un accordo già ...

Tottenham-Manchester City - Mendy è una furia ma il suo pugno a Lamela va a vuoto. VIDEO : Non sarebbe certo finita bene, per il povero Lamela, se quel pugno di Mendy fosse andato a segno. La foga con cui il francese del City si è girato all'improvviso e la determinazione con cui ha ...

Premier : il Manchester City vince contro il Tottenham - è primo in classifica [FOTO] : RISULTATI Premier– Si è conclusa decima giornata del campionato inglese, segnata dal tragico incidente di Leicester che ha visto la morte del presidente e di altre quattro persone. Il Manchester City con una prova superba batte fuori casa il Tottenham per 1-0 grazie ad un goal di Mahrez al 6′. Con questo risultato la squadra di Guardiola agguanta il primo posto in coabitazione del Liverpool. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Premier League - Tottenham-Manchester City a Wembley su un campo di football... americano : Scenario tutto particolare a Wembley durante il match tra gli Spurs e i Citizens. Sul terreno di gioco ancora troppo visibil le linee del campo di football americano disegnato in occasione della ...