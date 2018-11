: Allerta rossa sul #Veneto, frana nel bellunese, paesi isolati. #Zaia: siamo in ginocchio #Belluno #Maltempo #FOTO… - Agenzia_Ansa : Allerta rossa sul #Veneto, frana nel bellunese, paesi isolati. #Zaia: siamo in ginocchio #Belluno #Maltempo #FOTO… - Radio1Rai : ?? @zaiapresidente a @radioanchio: 'Abbiamo montagne intere con i boschi rasi al suolo, paesi fantasma, strade che n… - RaiNews : #Maltempo, Italia sott'acqua. Portofino isolata. #Zaia e #Toti: stop mutui e tasse. Allagamenti a Palermo ?… -

in,abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole(...) Ho chiesto al Governo di procastinare tutto il procrastinabile". Così il presidente del Veneto,, a RadioAnch'io sui danni del. "Se non interveniamo velocemente con finanziamenti rapidi le nostre valli si spopoleranno" ha detto. Per la Liguria, "Stiamo elaborando con il governo lo stato di emergenza", ha detto il presidente Toti, che chiede oltre agli aiuti per i sindaci, "la sosospensione di tasse, utenze, mutui".(Di venerdì 2 novembre 2018)