Maltempo | Zaia ringrazia Intesa Sp che sospende rate finanziamenti

Maltempo : Zaia revoca divieto caccia e pesca con eccezioni nel bellunese e vicentino : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Con due decreti, recanti i numeri 141 e 142, siglati in data odierna, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i giorni 3 e 4 novembre 2018. Per quanto riguarda la caccia, il divie

Maltempo : Zaia - Veneto in ginocchio - attivare sms solidale : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Con una lettera inviata oggi al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente l’attivazione di “un apposito numero solidale per l’invio di SMS da telefonia mobile e per le t

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

Maltempo Belluno - l’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...

Maltempo Veneto : il Presidente della Regione Zaia ringrazia Ascotrade e Banca Intesa : “Grazie ai dirigenti di Ascotrade: quando un’azienda è espressione del territorio sa comprendere immediatamente esigenze e problemi dei suoi concittadini”. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sottolinea cosi’ la scelta della multiutility di Pieve di Soligo di sospendere il pagamento delle bollette di luce e gas per i clienti nelle zone colpite dall’eccezionale Maltempo che ha colpito il TriVeneto. “La ...

Maltempo in Veneto - Zaia : “Disastro e devastazione - è stata una tempesta perfetta. Dall’Agordino immagini toccanti - per domani previsioni confortanti” : “La situazione è di disastro e di devastazione totale, la tempesta perfetta c’è stata“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante un punto stampa da Belluno sul Maltempo in provincia, dopo i sopralluoghi compiuti stamattina in elicottero sull’Agordino e sul Feltrino. “L’immagine più toccante – ha aggiunto – è sicuramente la devastazione dell’Agordino. Alcuni sono totalmente ...