?Maltempo : viceministro Castelli - stop a tasse e cartelle nelle aree devastate : In arrivo la sospensione degli obblighi fiscali e delle azioni di riscossione nei territori colpiti dall'ondata di maltempo. Lo annuncia il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, su Facebook. "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate ...