Maltempo Veneto | 60 uomini del Soccorso Alpino al lavoro

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto. Fulmine uccide turista in Sardegna : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...

Maltempo : Veneto - il governo in contatto con assessore Bottacin : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - “Il governo è costantemente aggiornato sulla situazione”. A dirlo è l’assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi, dopo aver sentito il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. “Purtroppo le problemati

Maltempo Veneto : la Regione apre il cc per i fondi di solidarietà - pronti 16 volontari abruzzesi : Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo ...

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - La gente dell'Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l'intensita' della devastazione, la furia del vento e quella dell'acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei d

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (3) : (AdnKronos) - Domenica 4 novembre: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino in qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Venti in

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (2) : (AdnKronos) - A tutti gli Enti gestori dei ponti e attraversamenti è stato raccomandato di attivarsi per l’eliminazione di ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi nei pressi delle suddette strutture, soprattutto in corrispondenza delle pile. Questa la situazione pre

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima pr

Maltempo : Veneto - attivato conto corrente solidarietà presso Unicredit : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni colpite, la Regione, oltre ai vari passi formali per ottenere sostegni pubblici nazionali, fa appello

Maltempo Veneto : ancora frane - isolato l’Agordino : Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima nell’Agordino ma anche in molti altri territori della Provincia, in primis il Cadore, il Comelico e la Val Boite. L’elevata saturazione dei terreni potrebbe, infatti, determinare ...

Maltempo in Veneto - distrutti boschi secolari della Val Visdende : Roma,, askanews, - Le impressionanti immagini dall'alto girate dall'elicottero dei Vigili del fuoco del Veneto che mostrano i boschi della Val Visdende completamente distrutti dopo la terribile ondata ...

Zaia : “Veneto devastato dal Maltempo - siamo in ginocchio - il Governo sospenda i mutui” : «siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto domenica scorsa l’intervento della protezione civile nazionale quando ancora c’era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. ...