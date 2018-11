Maltempo | uccisa da un fulmine in Sardegna mentre passeggia col marito 

Maltempo : 60enne uccisa da un fulmine in Sardegna : Tragedia in Sardegna dove una donna è stata uccisa da un fulmine. Stava passeggiando con i familiari quando è stata colpita in pieno da un fulmine che l’ha uccisa: è accaduto nel pomeriggio in località Nasca a Carloforte, nel Sud ovest dell’Isola. Da quanto si apprende la donna, di circa 60 anni, si trovava con il marito in un percorso naturalistico nonostante il Maltempo. Improvvisamente un fulmine l’ha centrata, ...