Maltempo | stop scolmatore Adige-Garda

Meteo - allerte dal Veneto alla Sicilia. Previsioni : Maltempo non stop : Piogge incessanti sull'Italia. Come da Previsioni Meteo , un'intensa perturbazione insiste sul Paese da Nord a Sud e promette di restare a lungo. La tregua al maltempo è durata dunque solo poche ore. ...

Maltempo - Cna Balneatori : “Imprese in ginocchio - stop alle aste” : Sospendere ogni genere di asta ed evidenza pubblica per le concessioni demaniali nel settore balneario dopo il Maltempo che “ha messo letteralmente in ginocchio le imprese del comparto”. La richiesta, rivolta al governo, è di Cna Balneatori. “Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Sardegna – si legge nella nota – sono le regioni maggiormente colpite dal Maltempo, tra le quali alcune hanno ...

Maltempo - linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno : stop alla circolazione : Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’ riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le ...

Maltempo : Viminale - valutare stop scuole : ANSA, - ROMA, 29 OTT - valutare l'opportunità di limitare, "a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso ...

Maltempo : stop agli ingressi a Colosseo - Palatino e Foro Romano : Per motivi di sicurezza, e in considerazione delle forti raffiche di vento, gli ingressi al Parco del Colosseo, che comprendono quelli al Palatino, all’Anfiteatro Flavio e al Foro Romano, sono stati sospesi a meta’ mattinata fino a cessate esigenze. La decisione e’ stata presa dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: stop agli ingressi a Colosseo, Palatino e Foro Romano ...

Maltempo Capri : vento forte e mareggiata - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...

Maltempo - allerta rossa in diverse Regioni/ Ultime notizie : stop al Brennero e a Roma chiudono le scuole : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop ai treni sulla Catania-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Maltempo Calabria : si rompe condotta - stop all’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro : Interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri di Catanzaro Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto, a causa di un’improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical, conseguente al Maltempo: lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune specificando che gli “interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono gia’ ...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : le previsioni per oggi e domani : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta ...

Donati in semifinale e poi lo stop Al Città di Como vince il Maltempo : Il maltempo è stato l'assoluto protagonista nella giornata dei quarti di finale del Challenger di Como. Dopo una battaglia contro pioggia e vento iniziata la notte prima e proseguita per tutto il ...