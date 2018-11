Maltempo | sindaco Lercara Friddi | non andate sullo Scorrimento veloce

Maltempo Palermo - il sindaco di Lercara Friddi : “Non prendete lo scorrimento veloce” : Il sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino chiede ai cittadini di “non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione“. A causa di un allagamento è stato chiuso un tratto della statale 189 “della Valle dei Platani” in entrambe le direzioni, tra il km 7,900 e il km 8,200 in località Lercara Friddi in provincia di Palermo. In azione personale Anas e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la ...

Maltempo - il sindaco di Rocca Pietore : “Siamo senza acqua e luce” : “Siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senz’acqua. Pero’ come sempre i media parlano del Trentino e di Genova e non di noi”. Il disagio per il senso di abbandono e’ di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, un comune da 1.200 abitanti dell’Alto Bellunese. “I danni sono incalcolabili – aggiunge – piu’ che nel 1966 e sto cercando in ogni modo di far giungere la ...

Maltempo Toscana - il sindaco di Monteriggioni : “Chiederemo i danni all’Enel” : “Il Comune di Monteriggioni chiederà a Enel il risarcimento dei danni e dei disagi provocati a decine di famiglie sul nostro territorio e, in particolare, a quelle che vivono a Santa Colomba e nella zona della Miniera, vicino Badesse, dove manca l’energia elettrica ancora oggi, a oltre 36 ore di distanza dagli eventi metereologici eccezionali di lunedì scorso”. Lo annuncia il sindaco di Monteriggioni (Siena) Raffaella Senesi, a ...

Maltempo - sindaco Bucci : “Genova ha tenuto bene - non siamo in regime di guerra e non chiuderò i parchi” : “La direzione Ambiente mi ha chiesto di chiudere i parchi cittadini per valutare i danni e i pericoli, io ho detto di no. Non si può tenere una città in un regime di guerra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un’informativa sulla situazione Maltempo nel corso del consiglio comunale. “Credo che chiudere i parchi sarebbe una cosa troppo pesante per i genovesi. Possiamo prenderci la ...

Maltempo Liguria - sindaco Cipressa : “Perso il 50% del raccolto di olive” : “Con l’ondata di Maltempo di ieri, il nostro paese ha perso almeno il cinquanta per cento del raccolto di olive. Senza contare i danni alle serre e, quindi, al comparto floricolo. Ci auguriamo che venga riconosciuto al piu’ presto lo stato di calamita’ naturale“. Così Filippo Guasco, sindaco di Cipressa, localita’ dell’entroterra di Imperia, che vive di olivicoltura e floricoltura. Il devastante vento ...

Maltempo Liguria - il sindaco di Rapallo davanti alle barche rovesciate : “Un disastro. Non abbiamo più il porto” : “Un disastro per la città. La violenza del mare e del vento non ha dato scampo al porto Carlo Riva ed al lungomare. Stiamo facendo il punto della situazione per capire come risolvere al più presto questa incommentabile tragedia. alle 10 incontro con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti“. così su Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco dà conto dei danni dovuti al Maltempo e alle forti mareggiate che hanno ...

Maltempo - il sindaco di Pozzuoli : uscire di casa solo se necessario : “Le condizioni meteo sono peggiorate nel corso delle ultime ore, con vento molto forte. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per intervenire, considerando i danni di diversa natura che si stanno verificando. Vi invito, pertanto, a prestare la massima attenzione e a spostarvi il meno possibile, ad uscire di casa solo se strettamente necessario, ad essere prudenti e a limitare gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato ...

Maltempo - sindaco Belluno : situazione in peggioramento nel pomeriggio : Resta stabile la situazione dell’emergenza meteo sul territorio comunale del capoluogo, gestita dal Centro Operativo Comunale di Via Marisiga. Chiuse Via Miari e Via Col de Gou, nel tratto dove non insistono abitazioni; temporaneamente riaperto in mattinata il ponte bailey, costantemente monitorato a vista dalla polizia locale e da una squadra di protezione civile. “Le previsioni indicano un deciso peggioramento per il pomeriggio. ...

Maltempo - sindaco di Alghero : “Chiediamo stato di calamità - danni per grandine diffusi sul territorio - istanza a Regione” : “I danni, soprattutto ai privati, sono diffusi: per questo motivo chiederò alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per l’eccezionale grandinata che questa mattina si è abbattuta sul territorio di Alghero“. Lo dice all’ANSA il sindaco Mario Bruno, dopo un primo monitoraggio della situazione. “La Giunta e’ convocata per domani ma non escludo che la delibera possa essere adottata gia’ oggi – ...

Roma Capitale - scuole chiuse domani per Maltempo/ Ultime notizie allerta meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)