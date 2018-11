Maltempo Sicilia | Musumeci | ”La situazione è grave | chiesto lo stato di emergenza”

Maltempo - emergenza in Sicilia : chiusa la strada SPC59 nell’Agrigentino - si svuotano le dighe : Sta creando notevoli disagi alla circolazione nelle strade interne la forte perturbazione che ormai da oltre 24 ore si sta abbattendo sull’intera Sicilia, senza risparmiare la provincia di Agrigento. Un avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, valido sino alla mezzanotte di domani, ha elevato lo stato di allerta al codice Rosso, prevedendo forti precipitazioni e rovesci a carattere temporalesco e forti raffiche ...

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto. Fulmine uccide turista in Sardegna : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 189 a Lercara Friddi : riaperta la statale 189 ”Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, dopo la chiusura di stamane per esondazione del fiume Platani, e la statale 644 ”Di Ravanusa”, precedentemente chiusa per sottopasso allagato al km 0,100. La strada statale 121 ”Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per ...

Maltempo Sicilia : strade chiuse e allerta meteo a Sciacca : Continua ad essere critica a Sciacca (Ag) la situazione legata al Maltempo delle ultime ore. Il sindaco Francesca Valenti ha diramato una nuova allerta meteo, stavolta con codice è rosso valida fino alle 24 di domani. Le ultime due allerta erano state arancioni. Le previsioni fino a domani indicano ulteriori piogge di forte intensità. Le ultime precipitazioni hanno causato l’esondazione del torrente Cansalamone, con gravi conseguenze per ...

Maltempo Sicilia : “Situazione drammatica perché da anni non si fa manutenzione” : “In questo momento tutta la Sicilia è sotto pressione, viviamo in una condizione di comprensibile ansia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo su Radio1 per parlare dell’ondata di Maltempo che ha colpito anche l’isola. “Il ragusano è stato particolarmente colpito – dice – e questa situazione di estremo disagi appare evidente perché in quella provincia si ...

Maltempo Sicilia - straripa il Salso : domani scuole chiuse a Petralia Soprana (Palermo) : scuole chiuse domani a Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allarme rosso lanciato dalla Protezione Civile. Alla luce delle previsioni meteo che indicano pesante Maltempo e violenti temporali, anche per domani il sindaco ha deciso di lasciare a casa gli studenti e di consigliare a tutti i cittadini di non uscire di ...

Maltempo - Protezione civile : allerta rossa su parte della Sicilia : Roma, 2 nov., askanews, - Ancora temporali e venti forti in Sardegna e Sicilia, e per quest'ultima il Dipartimento della Protezione civile ha segnalato grado di allerta rossa su una parte della ...

Maltempo Sicilia - esondazioni e frane in tutta la regione. Strade come fiumi : “Restate a casa” : Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale. “Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le ...

Il Maltempo in Sicilia : chiusa la Strada Statale 119 a Gibellina per caduta massi : In Sicilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 119 'di Gibellina', a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi ...

Maltempo - strade interrotte nel Bellunese ed esondazioni in SiciliaUna nuova vittima a Terracina : Continuano i disagi causati dall’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia: domani sopralluogo del Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, Preoccupa anche il Po

Sicilia colpita dal Maltempo : gravi disagi ed esondazioni sulla Palermo-Agrigento - VIDEO : Forti temporali in Sicilia, vasti allagamenti ed esondazioni tra Palermo e Agrigento. Situazione che rimane critica in Sicilia dopo i forti temporali avvenuti tra la notte e le ore mattutine : le...

Sicilia - emergenza Maltempo : torrenti esondati e strade trasformate in fiumi : La situazione è particolarmente critica nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo per l'esondazione di diversi torrenti che hanno trasformato le strade in fiumi di fango. In molti comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Molte strade restano chiuse e decine sono gli interventi dei vigili del fuoco.Continua a leggere