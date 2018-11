Maltempo | serve una gestione del rischio idrogeologico

Maltempo Belluno - l’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...

Maltempo - Casellati : “Serve commissione d’inchiesta parlamentare - è ora di dire basta” : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si appella ai parlamentari di tutti gli schieramenti chiedendo di presentare un disegno di legge per introdurre una commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico e affrontare al più presto il problema dopo le vittime del Maltempo in Italia di oggi.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - serve task force di emergenza : “dichiarare lo stato di calamità” : serve un pronto intervento della Regione affinché “da una parte si sostengano le aziende nell’emergenza e dall’altra si istituisca una task force per fare una ricognizione dei danni immediata e poter poi intervenire con degli aiuti concreti”. Lo chiede alla Regione la Coldiretti che sta aggiornando di ora in ora il bilancio provvisorio dei danni alle culture derivanti dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud ...

Maltempo in Calabria - Cia : serve piano straordinario manutenzione : Roma, 9 ott., askanews, - Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l'agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La ...

Maltempo - Protezione Civile avverte : “Domani allerta rossa in Puglia - serve prudenza” : Dopo il disastro in Calabria e anche in altre zone del Sud-Italia il Maltempo non sembra voler abbandonare la penisola. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani sarà estesa in Puglia, in particolare nel Tarantino.Continua a leggere

No della Francia all Aquarius - e la nave con 58 migranti lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - Nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

Aquarius - nessun coordinamento da Bruxelles. La nave lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...