Maltempo senza tregua | frana nel Bellunese Paesi isolati

Maltempo : Trentino - alla Skiarea Alpe Cimbra danni ingenti - si lavora senza sosta : Folgaria (Tn), 2 nov. (AdnKronos) - Gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dell’Alpe Cimbra a partire da domenica hanno provocato ingenti danni anche alla Skiarea di Folgaria e Lavarone. Dalla furia del vento e conseguente caduta degli alberi, sono state colpite alcune seggiovie, tap

Maltempo senza tregua - in Veneto è ancora allerta rossa : Roma,, askanews, - Maltempo senza tregua in gran parte dell'Italia con fenomeni anche intensi in diverse regioni. Ai 13 morti registrati nei giorni scorsi, se ne sono aggiunti il primo novembre altri ...

Maltempo. la situazione più grave nel bellunese : oltre 60mila abitanti senza luce e acqua potabile : E' ancora emergenza in molte regioni italiane. Due vittime in Valle d'Aosta, colpite da un albero. La Protezione civile ha diramato la massima allerta al nord. In queste ore forti temporali anche in ...

Perturbazione senza fine - l’Italia ancora nella morsa del Maltempo : Perturbazione che insiste e non molla. È di nuovo allerta maltempo sull’Italia e purtroppo si registrano altre vittime. In Val d’Aosta un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un’auto su cui viaggiavano due persone che sono rimaste uccise. La strada è stata chiusa al traffico. Per scongiurare nuove tragedie, chiusa anche la strada statale 26, dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di ...

Case isolate - senza acqua e luce : la provincia di Belluno distrutta dal Maltempo : La provincia di Belluno è tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Dopo 48 ore di tregua la pioggia è tornata battente e sta provocando molti danni. La stampa locale riferisce che interi comuni sono ancora senza collegamenti: molte Case sono completamente isolati. In alcune zone manca l'energia elettrica e le linee telefoniche sono assenti.La notte scorsa in centinaia di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : riaperta la SR355 - Sappada senza luce e acqua : “La SR 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians, utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 tonnellate“: lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando i grandi meriti della Protezione civile regionale alla quale indirizza “complimenti e ringraziamenti per ...

Maltempo - il sindaco di Rocca Pietore : “Siamo senza acqua e luce” : “Siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senz’acqua. Pero’ come sempre i media parlano del Trentino e di Genova e non di noi”. Il disagio per il senso di abbandono e’ di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, un comune da 1.200 abitanti dell’Alto Bellunese. “I danni sono incalcolabili – aggiunge – piu’ che nel 1966 e sto cercando in ogni modo di far giungere la ...

Maltempo : Rovigo e 8 comuni del Polesine senza acqua potabile : Nove comuni del Polesine, compreso il capoluogo, Rovigo, rimarranno senza acqua potabile, in seguito ai problemi causati dal Maltempo, almeno fino alla mattinata di domani. Anche con l’ultima verifica, effettuata oggi pomeriggio, non e’ stato infatti possibile garantire la potabilizzazione ottimale dell’acqua della centrale di Boara Polesine. In questi comuni dalle 18 di oggi verrà erogata, solo per fini igienici, acqua non ...

Maltempo Roma - Raggi : “Al lavoro senza sosta per limitare i disagi” : “Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da ieri le squadre sono state ...

Maltempo - l’Italia è senza un servizio meteo nazionale civile. Dopo vent’anni di rimandi nascerà (forse) nel 2019 : L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere un servizio meteorologico nazionale civile. Tutti lo aspettano da sempre e chi governa lo ha messo in cantiere da venti anni, ma dal 1998 al 2017 si è andati avanti a colpi di rimandi continui. Ora, mentre si contano i danni della forte ondata di Maltempo, all’orizzonte si intravedono i segni di novità positive. L’agenzia pubblica Italiameteo, la cui creazione era prevista nella legge ...

Maltempo : 40 persone isolate sulle Orobie al freddo e senza corrente : Cresce il disagio per una quarantina di persone bloccate per il Maltempo ad Arigna, frazione sulle alpi Orobie nel Comune di Ponte in Valtellina (Sondrio). Oltre ad essere isolati, diversi residenti sono senza corrente elettrica da oltre 24 ore e quindi anche senza riscaldamento. La frazione e’ isolata da lunedi’ mattina, quando sulla strada si e’ aperta una voragine. “E’ inaccettabile – ha protestato il ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta fino a stasera - 3mila senza corrente : allerta Maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il Maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le ...

Maltempo - in Emilia-Romagna 3mila utenze senza luce : BOLOGNA - Sono circa tremila le segnalazioni per distacchi di energia elettrica arrivate nella notte in Emilia-Romagna, in varie zone, soprattutto in collina e montagna, per rami caduti sui fili o ...