Maltempo Roma | Tevere e Aniene sotto il livello di attenzione

Maltempo - riaperte a Roma 2 stazioni metro : riaperte due delle tre stazioni della metro A di Roma chiuse per danni da Maltempo. A quanto fa sapere InfoAtac, sono tornate operative le stazioni di Lucio Sestio e Numidio Quadrato, mentre è ancora ...

Maltempo - riaperte a Roma 2 stazioni metro : Roma, 1 nov., AdnKronos, - riaperte due delle tre stazioni della metro A di Roma chiuse per danni da Maltempo. A quanto fa sapere InfoAtac, sono tornate operative le stazioni di Lucio Sestio e Numidio ...

Maltempo - chiuse a Roma 3 stazioni metro : Roma, 1 nov., AdnKronos, - chiuse tre stazioni della metro A di Roma per danni da Maltempo. Lo comunica InfoAtac. Si tratta delle ''stazioni Porta Furba e Lucio Sestio mentre la stazione Numidio ...

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

Allerta Meteo - Italia nella morsa del Maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Maltempo Roma : allagamenti e sottopassaggi chiusi : A causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma in queste ore, si segnala qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi: si registra un allagamento prima del viadotto della Magliana. chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nei pressi di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e sottopassaggi chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nuova allerta meteo a Roma : si riunisce il centro operativo : Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attivita’ contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi. L'articolo Maltempo, nuova allerta meteo a Roma: si riunisce il centro operativo sembra essere il primo su meteo ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo Roma - Raggi : “Al lavoro senza sosta per limitare i disagi” : “Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da ieri le squadre sono state ...

Maltempo Roma - l'acqua invade l'autobus : i passeggeri viaggiano in piedi sui sedili : Sono molte le strade allagate a Roma a causa del Maltempo. In questo video realizzato durante l'emergenza meteo di questi giorni all'interno di un autobus della capitale, l'acqua invade il mezzo ...

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Maltempo - linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno : stop alla circolazione : Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’ riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le ...

Maltempo Emilia Romagna : situazione in miglioramento : Meteo in miglioramento in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino diffuso da Arpae e Protezione civile, per la giornata di domani “non si segnalano fenomeni significativi. Complessivamente tutti i fenomeni meteorologici risultano inferiori alle soglie di allertamento”. Resta una criticità idraulica gialla dovuta al transito delle piene di Secchia e Panaro, “mentre – spiega il bollettino – quella idrogeologica si ...

Maltempo - domani riaprono scuole a Roma : ANSA, - Roma, 30 OTT - domani a quanto si apprende le scuole di Roma apriranno. Gli istituti Romani a causa del Maltempo sono rimasti chiusi per due giorni consecutivi. Oggi in particolare la mancata ...