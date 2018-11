Maltempo Roma | resta attivo il “Centro operativo comunale” del Campidoglio

Maltempo Roma : cade parte del controsoffitto di un asilo nido : Crollo di alcune parti di controsoffitto in un asilo nido di Roma. L’allarme è scattato stamattina all’apertura quando gli operatori hanno trovato calcinacci sui lettini dove solitamente riposano i bambini nel pomeriggio e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ accaduto nell’asilo nido comunale Brontolo in zona Trionfale. Non si registrano feriti. A causare il cedimento potrebbero essere state le ...

Maltempo - Astral Infomobilità : vento forte sulla A1 Roma-Napoli : vento forte su A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Ceprano. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: vento forte sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : “Vigili del Fuoco senza uomini e mezzi durante l’emergenza” : “Ancora una volta, i vigili del Fuoco di Roma si sono trovati ad operare con pochi uomini e mezzi durante l’emergenza Maltempo: una situazione di affanno operativo che denunciamo da tempo, che si ripropone ad ogni emergenza e che poi viene sistematicamente ignorata dalle istituzioni”. Lo rende noto Angelo Mogavero, segretario provinciale di Roma del sindacato autonomo Conapo dei vigili del Fuoco. “Oggi abbiamo ancora in ...

Maltempo Lazio : piena del fiume Aniene - danni all’antico ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

Maltempo Roma : Tevere e Aniene sotto il livello di attenzione : Tevere e Aniene sono sotto stretto monitoraggio: entrambi i corsi d’acqua sono sotto il livello di attenzione (il livello del Tevere è sotto la prima fascia, fissata a 7 metri). La situazione è costantemente monitorata dal Coc (Centro operativo comunale) di Roma capitale. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale prevedeva un allerta di livello arancione per oggi e la Coc di Roma capitale rimarrà aperta per tutto il tempo. Si ...

Maltempo - riaperte a Roma 2 stazioni metro : riaperte due delle tre stazioni della metro A di Roma chiuse per danni da Maltempo. A quanto fa sapere InfoAtac, sono tornate operative le stazioni di Lucio Sestio e Numidio Quadrato, mentre è ancora ...

Maltempo - chiuse a Roma 3 stazioni metro : Roma, 1 nov., AdnKronos, - chiuse tre stazioni della metro A di Roma per danni da Maltempo. Lo comunica InfoAtac. Si tratta delle ''stazioni Porta Furba e Lucio Sestio mentre la stazione Numidio ...

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

Maltempo Roma : allagamenti e sottopassaggi chiusi : A causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma in queste ore, si segnala qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi: si registra un allagamento prima del viadotto della Magliana. chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nei pressi di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e sottopassaggi chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nuova allerta meteo a Roma : si riunisce il centro operativo : Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attivita’ contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi. L'articolo Maltempo, nuova allerta meteo a Roma: si riunisce il centro operativo sembra essere il primo su meteo ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo Roma - Raggi : “Al lavoro senza sosta per limitare i disagi” : “Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da ieri le squadre sono state ...