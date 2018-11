Maltempo | per aiutare sms solidale al 45500

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...

Maltempo : in partenza da Padova prima squadra Protezione Civile per il bellunese : Padova, 2 nov. (AdnKronos) - La situazione nel bellunese è molto difficile, con strade interrotte da frane ma anche da tantissimi alberi schiantati dal vento. L’assessore comunale di Padova, Andrea Micalizzi che ha tra le sue deleghe anche la Protezione Civile annuncia un primo intervento di aiuto:

Il Maltempo in Sicilia : chiusa la Strada Statale 119 a Gibellina per caduta massi : In Sicilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 119 'di Gibellina', a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi ...

Maltempo Belluno : elicottero dell’esercito per gruppi elettrogeni : E’ arrivato a San Tomaso Agordino (Belluno) un elicottero Boeing CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, decollato da Belluno, che ha trasportato due gruppi elettrogeni di E-Distribuzione, con lo scopo di rialimentare i clienti privi di energia elettrica in questa località tuttora inaccessibile via terra. Lo rende noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Ulteriori trasporti via ...

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità - 2 - : 'La civiltà contadina ha tramandato scienza e cultura, trasmesso dignità ed eroicità la stessa che fa sistemare in fretta tutto per ripartire da capo. Ora, mentre si delimitano i perimetri e i luoghi ...

Maltempo : attivata l’unità di crisi per le Dolomiti Bellunesi : “Quanto è accaduto e sta accadendo nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi a causa del Maltempo è oggetto di massima attenzione da parte del ministero. Il Capo di gabinetto del ministro dell’Ambiente, Pier Luigi Petrillo, è in costante contatto con il suo omologo della Regione Veneto, Fabio Gazzabin”. Lo comunica in una nota il ministero dell’Ambiente. “Il direttore generale per la protezione della Natura del ...

Maltempo Liguria : a Portofino c’è il presidio permanente dei Vigili del Fuoco : Per garantire il soccorso tecnico urgente nella località di Portofino, rimasta isolata dopo la mareggiata del 29 ottobre scorso a causa della frana della strada che collega il borgo con Santa Margherita Ligure, i Vigili del Fuoco hanno istituto un presidio permanente con un mezzo polivalente adatto alle strette strade del borgo. Lo comunica il comando dei Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: a Portofino c’è il presidio permanente ...

Maltempo Veneto : la Regione apre il cc per i fondi di solidarietà - pronti 16 volontari abruzzesi : Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo ...

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità (2) : (AdnKronos) - "La varietà del territorio regionale richiede un presidio territoriale permanente e mirato – commenta il presidente di Coldiretti Veneto Daniele Salvagno – un servizio che gli agricoltori svolgono contro l’abbandono delle aree marginali provvedendo alla cura dell’ambiente con le buone

Maltempo : Coldiretti - non c'è tregua in Veneto - delimitate le aree per richiesta di calamità : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - La gente dell'Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l'intensita' della devastazione, la furia del vento e quella dell'acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei d

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a Castellammare di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

Maltempo Trentino : ancora chiusa la linea Venosta per lavori di ripristino : Resterà chiusa anche nei prossimi giorni la linea ferroviaria della Val Venosta, interrotta fra Laces e Naturno, per consentire la rimozione degli alberi caduti durante l’ondata di Maltempo. La circolazione avverra’ comunque in modo regolare fra Malles e Laces e fra Naturno e Merano. Nel tratto dove la circolazione è, invece, bloccata è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L'articolo Maltempo Trentino: ancora chiusa la ...

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (3) : (AdnKronos) - Domenica 4 novembre: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino in qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Venti in

Maltempo : in Veneto fino alle 14 di domani stato di preallarme e attenzione per pioggia (2) : (AdnKronos) - A tutti gli Enti gestori dei ponti e attraversamenti è stato raccomandato di attivarsi per l’eliminazione di ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi nei pressi delle suddette strutture, soprattutto in corrispondenza delle pile. Questa la situazione pre