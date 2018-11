Maltempo : Pd - a Venezia messa in sicurezza patrimonio storico emergenza vera (2) : (AdnKronos) - "A causa della prolungata presenza dell’acqua salata, in un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni. Non possiamo permettere la compromissione di un patrimonio inestimabile, soprattutto pensando che i mezzi per evitare tutto ciò ci sarebbero. Senza dimenticare, poi, i danni

Maltempo - acqua alta a Venezia : una medusa ne approfitta per visitare Piazza San Marco tra i piedi dei passanti stupiti [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha davvero stravolto l’Italia da Nord a Sud e da molteplici punti di vista. Non solo vittime, distruzione, Comuni isolati e bellezze naturali devastate in maniera brutale. Il Maltempo ha prodotto anche dei fenomeni alquanto bizzarri nelle città italiane. Se siete rimasti sorpresi quando nei giorni scorsi vi abbiamo riproposto le immagini dell’anguilla in giro per il centro di La Spezia o quelle delle trote ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : riaperta la SR355 - Sappada senza luce e acqua : “La SR 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians, utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 tonnellate“: lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando i grandi meriti della Protezione civile regionale alla quale indirizza “complimenti e ringraziamenti per ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : raggiunti i 114 cm sul medio mare : Torna l’acqua alta a Venezia: la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 114 cm alle 13:40 secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree precisa che il livello si manterrà su valori elevati almeno fino alle 16. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: raggiunti i 114 cm sul medio mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Venezia - acqua alta eccezionale : Vigili in strada anche in doppio turno : Venti uomini in centrale operativa, 290 Vigili operativi con 10 imbarcazioni e 32 veicoli. A tanto ammonta l’impegno della polizia municipale nella giornata di domenica 28, in attesa dell’acqua alta eccezionale. Il giorno seguente lo spiegamento si è arricchito di 70 ulteriori Vigili in strada e due imbarcazioni in più. Circa il 40% degli operatori ha effettuato un doppio turno a causa dell’emergenza legata all’acqua ...

Maltempo Venezia : salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò : salvati dalla salsedine i due arazzi da un milione di euro firmati dal grande artista Joan Mirò che nella notte fra lunedì e martedì si erano inzuppati per l’eccezionale acqua alta a Venezia. ”Abbiamo ricevuto rassicurazioni che questa notte i due arazzi arriveranno da Asti – spiega l’Ad di Venice Exhibition srl, Mauro Rigoni – e li posizioneremo nella sala a loro dedicata appena in tempo per l’opening della ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora isolati Sappada e altri centri” : E’ ancora isolata Sappada in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la regione. isolati anche i comuni di Forni Avoltri e Rigolato, in Carnia. Erto e Casso sono raggiungibile solo dal Veneto. In Fvg permane – informa la Protezione civile – il monitoraggio per possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei ...

Maltempo Venezia : ripulita e riaperta la Basilica di San Marco : La Basilica di San Marco a Venezia è stata riaperta: dopo il ritiro dell’acqua si è provveduto immediatamente alla pulizia dei mosaici e marmi. I turisti possono visitarla. L’acqua alta di lunedì ha toccato i 156 centimetri sul medio mare ed è entrata per 90 cm all’interno della Basilica: ha allagato qualche decina di metri quadri del pavimento a mosaico in marmo di fronte all’altare della Madonna Nicopeia e inondato il ...

Maltempo Venezia : oggi tregua dall’acqua alta - domani nuovo picco di marea 110 cm : oggi breve tregua a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta: il Centro maree del Comune segnala una situazione normale per la giornata odierna, ma un nuovo picco di marea è previsto domani, intorno alle 16:30, con un massimo di 110 cm sul medio mare. Proseguono le operazioni per la rimozione dell’immondizia trasportata dall’acqua, la pulizia dei locali a piano terra e il ripristino dei servizi. L'articolo Maltempo Venezia: oggi ...

Maltempo Venezia - gravi danni alla basilica di San Marco : “Invecchiata di 20 anni in 24 ore” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent'anni, ma forse questa è una considerazione ottimista”: è la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco a Venezia. Il Maltempo di questi giorni non ha risparmiato neppure le opere d’arte: l’acqua è entrata in chiesa e ha bagnato i millenari mosaici del pavimento.Continua a leggere

Maltempo Venezia : per San Marco in allerta l’unità di crisi del Mibac : Una squadra di esperti del Mibac interverrà al più presto a Venezia per valutare l’entità dei danni causati dall’eccezionale ondata di acqua alta al prezioso pavimento musivo della Basilica di San Marco. Lo annuncia all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso che guida la nuova Unita’ per la sicurezza del patrimonio culturale istituita qualche mese fa al Collegio Romano dal ministro Alberto Bonisoli. “Si tratterà ...

Maltempo in Veneto : i danni da Belluno a Venezia. VIDEO - : La regione è una delle più colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Preoccupano i livelli di piena dei fiumi. Nel Bellunese 80mila famiglie senza elettricità, 122mila in tutto il Veneto,...