Maltempo | non è finita | piogge e temporali fino al weekend

Maltempo Sicilia - il Comune di Agrigento : “Rimanete in casa e non utilizzate le auto” : Il Comune di Agrigento, a causa delle condizioni meteo avverse che interessano l’area, invita i cittadini a restare in casa, a “non utilizzare mezzi se non per urgenze e necessità improrogabili limitando gli spostamenti“, a evitare di sostare vicino ad alberi e pali della pubblica illuminazione, e di non rimanere in locali interrati e seminterrati. A causa del Maltempo ad Agrigento si registrano danni in via Garibaldi, chiusa ...

Meteo : il Maltempo non si placa - weekend di acquazzoni e piogge intense : I primi giorni di Novembre, proprio come gli ultimi giorni di Ottobre, saranno caratterizzati da condizioni Meteorologiche diffusamente instabili e a tratti perturbate sull'Italia, il tutto a causa di ...

Maltempo non dà tregua nel bellunese - Zaia : 'Siamo in ginocchio' : Una frana in provincia di Belluno isola diversi comuni. Interrotta la strada regionale 203. Governatore della Liguria Toti chiede di 'sospendere tasse e mutui ai danneggiati'. Disagi anche in Sicilia -...

Il Maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...

Maltempo Sicilia : situazione critica nel Palermitano - “non uscite e non usate l’auto” : A causa del Maltempo che imperversa in Sicilia, la situazione è critica nel Palermitano: la protezione civile dei Comuni di Bisacquino e di Palazzo Adriano invita i cittadini a non mettersi alla guida in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nell’area. “Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e ...

Il Maltempo non dà tregua al Veneto. Zaia : "Siamo in ginocchio" : Il maltempo continua a non dare tregua al Veneto. Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel bellunese. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere incessanti.Si tratta, tra gli altri, degli abitati di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell'area stanno operando 200 vigili del ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : scuole chiuse - “non uscite di casa” [VIDEO] : La forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha trasformato le strade in fiumi in numerose località: tra le più colpite Sciacca e Ribera, in provincia di Agrigento. Il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la SS115 che collega Sciacca ad Agrigento, provvisoriamente chiusa al traffico. Il sindaco di Sciacca ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo ed ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado: i cittadini “sono ...

Maltempo : sindaco Lercara Friddi - non andate sullo Scorrimento veloce : Palermo, 2 nov. (AdnKronos) - "Non prendete lo Scorrimento veloce in nessuna direzione". E' l'allarme lanciato sui social dal sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino che chiede ai cittadini di non raggiungere la strada. L'Anas ha chiuso poco fa un tratto della Statale 189 a causa di un al

Maltempo - l'emergenza non è finita : nuova allerta su molte regioni - : Temporali, vento e anche neve continuano ad abbattersi sul Paese. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall'Adige. Verona salva dall'inondazione,...

Maltempo in Friuli : chiesta un'ordinanza per la non potabilità dell'acqua : Oltre alla distruzione, all'isolamento, alla devastazione di piogge che non sembrano voler mai cessare, ora c'è anche il rischio legato alla potabilità dell'acqua. A dirlo il presidente del Cafc, ...

Maltempo non dà tregua : E' ancora allerta Maltempo. Nelle ultime ore si registrano altre 4 vittime : in Val d'Aosta, dove un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui ...

Il Maltempo non molla l'Italia : altri 4 morti : Pioggia battente, incidenti e alberti caduti. Ci sono altre 4 vittime al Nord per la nuova ondata di maltempo. Due persone sono morte a Gressoney, in Valle d'Aosta, l'auto sulla quale viaggiavano è ...