Maltempo - nel Bellunese situazione disastrosa. Mancano anche i servizi essenziali : Interi abitati isolati, energia elettrica a singhiozzo e acqua non potabile. È l'epicentro del Nordest devastato dalla tempesta

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Maltempo : chiuso lo scolmatore Adige-Garda - fanghiglia e detriti nel bacino : E’ stato chiuso lo scolmatore Adige–Garda che ha scaricato nel più grande lago italiano 350 metri cubi al secondo di acqua dell’Adige, salvando Verona dall’esondazione: lo ha reso noto la “Comunità del Garda”, con sede a Gardone (Brescia). “Di fronte al pericolo attuale di allagare Verona e creare problemi di sicurezza a persone e cose, il Garda si è accollato il sacrificio di “ospitare” per ...

Maltempo : rialimentate altre 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine : rialimentate oggi ulteriori 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine. Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attivita’ di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi’ per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola ...

Maltempo Piemonte : nevicate in quota e piccole frane nelle basse valli torinesi : Un manto nevoso che varia da pochi centimetri a 20-30 a seconda delle vallate e delle quote ha impegnato nelle ultime ventiquattr’ore i cantonieri del Servizio viabilità della Città metropolitana di Torino per garantire la circolazione sulle strade provinciali del territorio. La precipitazione è stata particolarmente intensa in Valle Orco, a Ceresole Reale, ma anche nella vicina Valle Soana. Gli interventi di sgombero della neve hanno quindi ...

Maltempo : interventi Enel nell’Alto vicentino e Sette Comuni : Nell’Alto vicentino e sull’ Altopiano dei Sette Comuni sono ancora all’opera squadre della Protezione Civile in collegamento con la Sala Operativa istituita dalla Prefettura, mentre Terna ed Enel continuano a lavorare per garantire l’alimentazione dell’energia elettrica interrotta per il Maltempo. Continua il lavoro delle squadre dell’Enel per arrivare, entro oggi alla normalizzazione della situazione ed al ...

Maltempo. la situazione più grave nel bellunese : oltre 60mila abitanti senza luce e acqua potabile : E' ancora emergenza in molte regioni italiane. Due vittime in Valle d'Aosta, colpite da un albero. La Protezione civile ha diramato la massima allerta al nord. In queste ore forti temporali anche in ...

Allerta Meteo - il Tirreno si “carica” : ecco i violenti temporali che “esploderanno” nella notte - attenzione al Maltempo estremo di Venerdì : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso in queste ore, a partire da Roma dove ci sono pesanti disagi dopo una giornata della Festa dei Santi con forti piogge fino a 70mm nella zona meridionale della città. E si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime già pesantissimo per i fenomeni estremi dei giorni scorsi: oggi ci sono stati altri quattro morti. Due in Valle D’Aosta, ...

Maltempo : anche il Dipartimento Nazionale in soccorso nel Bellunese : anche i vertici della Protezione Civile sono giunti in soccorso del Bellunese, martoriato dal Maltempo di questi ultimi giorni. Al Centro Coordinamento Soccorsi, allestito presso l’aeroporto di Belluno, c’era l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi del Veneto, ad accogliere Luigi D’Angelo, il direttore operativo del Coordinamento emergenze della Protezione Civile Nazionale, insieme ...

Maltempo Liguria : onde di 10 metri nel Tigullio - ma il pino sullo scoglio resiste : In mezzo alla devastazione della mareggiata del 29 ottobre 2018, il piccolo pino di Aleppo, cresciuto sullo scoglio detto della Carega, davanti alla strada per Portofino, ha retto. Lo ha notato il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una riflessione sul caso. “È accaduto di tutto. Si è spezzato il molo del porto, è crollata una strada, i detriti hanno invaso la passeggiata mare e i ...

Perturbazione senza fine - l’Italia ancora nella morsa del Maltempo : Perturbazione che insiste e non molla. È di nuovo allerta maltempo sull’Italia e purtroppo si registrano altre vittime. In Val d’Aosta un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un’auto su cui viaggiavano due persone che sono rimaste uccise. La strada è stata chiusa al traffico. Per scongiurare nuove tragedie, chiusa anche la strada statale 26, dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di ...

Maltempo : esonda il fiume Verdura nell’agrigentino : Piove nel Sud Italia, dove sono notevoli i danni causati dal Maltempo. In particolare il fiume Verdura di Ribera (Ag) è esondato. Allagati tutti i terreni circostanti con gravi danni agli agrumeti. Nell’omonima contrada non ci sono, per fortuna, abitazioni, né allevamenti di animali. Il corso d’acqua viene, al momento, monitorato lungo tutta la sua interezza. Allagamenti importanti anche a Sciacca dove il fango ha invaso alcune ...

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - E' previsto per la mezzanotte di oggi lo stop all'allerta meteo, a Milano, con particolare riferimento ai fiumi Seveso e Lambro. Lo comunica l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, che in un post su Facebook spiega: "Piogge e perturbazioni"