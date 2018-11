Maltempo Lazio | piena del fiume Aniene | danni all’antico ponte romano “San Teodoro”

Il Maltempo non dà tregua : nuova allerta in Liguria - Emilia e Lazio | : Frane, scuole chiuse, paesi isolati e senza elettricità nel Bellunese . Zaia: banche sospendano rate dei mutui. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di ...

Maltempo Lazio : tonnellate di rifiuti in mare a Fiumicino : A Fiumicino si sono riversate “tonnellate di rifiuti ovunque sia sulle scogliere che nell’area abitata di Passo della Sentinella, oltre che nella zona demaniale del faro e su tratti di litorale al nord“: lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in una lettera indirizzata agli assessori regionali al Trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti Massimiliano Valeriani e alla Tutela del territorio Mauro ...

Maltempo Piemonte : ripresa circolazione treni tra Biella e Santhià : E’ ripresa alle 17.40, dopo oltre 5 ore, la circolazione ferroviaria sulla linea Santhià-Biella, sospesa alle 12.20 per il rischio esondazione di un canale tra Salussola (Biella) e Santhià (Vercelli). Sei treni regionali sono stati cancellati e autosostituiti. Lo rende noto Ferrovie dello Stato. L'articolo Maltempo Piemonte: ripresa circolazione treni tra Biella e Santhià sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - Italia nella morsa del Maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Maltempo - oggi nuova allerta in Lazio - Veneto e Liguria. Gli aggiornamenti in diretta : Il Maltempo non dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti. Piogge e temporali da Nord a Sud...

Ancora Maltempo : allerta Veneto e Lazio : 8.47 Un giorno di tregua ma già da oggi è prevista una nuova perturbazione. E' allerta arancione nel Lazio e rossa nel Veneto. Nevica in Val D'Aosta. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa Ancora Liguria e Piemonte. Trovato il corpo dell'alpino disperso nel Bresciano. Zingaretti dichiara lo stato di calamità regionale. Danni per centinaia di milioni in tutto il Paese. In tutte le ragioni colpite dalla violenta ondata degli ultimi ...

Maltempo : ancora rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta : ancora rallentato il traffico ferroviario nel nodo di Caserta dopo i danni causati da un incendio provocato da un fulmine in un locale tecnico della stazione. Cento i tecnici al lavoro, personale di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e ditte appaltatrici, h24 per il ripristino totale dell’infrastruttura. Attualmente sono percorribili tre dei sette binari per le relazioni Foggia-Benevento-Cassino, Cancello-Gricignano-Aversa e viceversa, ...

Maltempo : Zingaretti dichiara stato di calamità nel Lazio : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato questo pomeriggio l'atto con cui la Regione ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l’intero territorio laziale. Sono stati già individuati nell’elenco il comune di Terracina e la provincia di Frosinone, dove ci sono state vittime a causa della forte ondata di Maltempo dei giorni scorsi. La Giunta Regionale nei prossimi giorni attraverso una ...

Maltempo - linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno : stop alla circolazione : Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’ riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le ...

Maltempo - la conta dei danni : centinaia di milioni tra Veneto - Liguria e Lazio : Parla di scenario apocalittico il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco: «La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Un cornicione ...

Maltempo Roma - evacuato il litorale Danni in tutto il Lazio - disastro a Terracina : Quattro morti, Danni ingenti in tutto il Lazio, feriti e disagi. E' drammatico il bilancio regionale per l'ondata di Maltempo che ieri ha imperversato per ore da nord a sud, tra violente raffiche di ...