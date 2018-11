Maltempo in Sicilia | fiumi di acqua e fango I sindaci di Lercara e Sciacca | State a casa

Maltempo - Coldiretti Sicilia : terreni come paludi - semina a rischio : “Se dovesse continuare così sarà impossibile seminare“: Coldiretti Sicilia lancia l’allarme dopo la pioggia che in alcune zone dell’Isola sta cadendo ininterrottamente da 24 ore, tanto che nell’Agrigentino i temporali stanno trasformando il terreno in palude. “Il costo dei mezzi è lievitato e con il prezzo del grano a pochi centesimi c’è il rischio che non si semini. Considerando che intere aree ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop a molti treni sulle linee ferroviarie : In Sicilia su alcune linee ferroviarie la circolazione è sospesa per l’allagamento dei binari causato dal Maltempo: treni fermi sulla Palermo-Catania, tra le stazioni di Enna e Lercara Diramazione; sulla Palermo-Agrigento, tra le stazioni di Cammarata e Lercara Diramazione; sulla Catania-Agrigento, tra Caltanissetta Xirbi e Canicatti’ e sulla Caltanissetta-Siracusa, fra Campobello e Sant’Oliva. trenitalia ha attivato, per i ...

Sicilia : forte Maltempo anche nel week end - previsti nubifragi : Una circolazione depressionaria resterà attiva nei prossimi giorni fra il Nord-Africa e le Isole Maggiori, determinando l'afflusso di correnti instabili sulla Sicilia. L'Isola, già alle prese...

Maltempo Sicilia : situazione critica nel Palermitano - “non uscite e non usate l’auto” : A causa del Maltempo che imperversa in Sicilia, la situazione è critica nel Palermitano: la protezione civile dei Comuni di Bisacquino e di Palazzo Adriano invita i cittadini a non mettersi alla guida in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nell’area. “Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e ...

Maltempo - ritrovati i due dispersi in Sicilia : stanno bene – LIVE : ritrovati i due operai di un’azienda agricola di cui si erano perse le tracce questa mattina a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo: a lanciare l’allarme erano stati alcuni colleghi, facendo scattare immediatamente le ricerche. Entrambi stavano effettuando dei lavori nei pressi della diga Fanaco. I carabinieri li hanno trovati, in buone condizioni di salute, dentro un capannone, dove si erano rifugiati a causa del ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : scuole chiuse - “non uscite di casa” [VIDEO] : La forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha trasformato le strade in fiumi in numerose località: tra le più colpite Sciacca e Ribera, in provincia di Agrigento. Il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la SS115 che collega Sciacca ad Agrigento, provvisoriamente chiusa al traffico. Il sindaco di Sciacca ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo ed ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado: i cittadini “sono ...

