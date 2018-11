Maltempo | il fiume Sarno a rischio esondazione | tensione a Scafati

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a Castellammare di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

Maltempo Lazio : piena del fiume Aniene - danni all’antico ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

Maltempo senza tregua nel Bellunese. Sicilia - la statale è un fiume di fango : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo : il livello del fiume Po è salito di altri 2 - 5 metri in 24 ore : Per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo, il livello idrometrico del Po è salito di quasi 2,5 metri in 24 ore: nella mattina di oggi, 2 novembre, al Ponte della Becca di Pavia il Po è 3,5 metri sopra lo zero idrometrico, oltre sei metri superiore rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Il timore è che il passaggio della piena possa determinare l’allagamento delle aree golenali non ...

Finisce con l’auto nel fiume a causa del Maltempo : gli amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia Occidentale : esonda il fiume Verdura - fango a Sciacca : Il Maltempo non dà tregua alla Sicilia Occidentale. Nelle ultime ore, nell'Agrigentino la situazione si è notevolmente aggravata. A Ribera il fiume Verdura è esondato. Allagati tutti i terreni ...

Maltempo : esonda il fiume Verdura nell’agrigentino : Piove nel Sud Italia, dove sono notevoli i danni causati dal Maltempo. In particolare il fiume Verdura di Ribera (Ag) è esondato. Allagati tutti i terreni circostanti con gravi danni agli agrumeti. Nell’omonima contrada non ci sono, per fortuna, abitazioni, né allevamenti di animali. Il corso d’acqua viene, al momento, monitorato lungo tutta la sua interezza. Allagamenti importanti anche a Sciacca dove il fango ha invaso alcune ...

Maltempo - inquinamento fiume Adige : torna potabile l’acqua in 9 comuni polesani : Si può tornare a bere l’acqua e utilizzarla anche per scopi alimentari: è terminata l’emergenza legata all’inquinamento del fiume Adige per l’eccezionale ondata di Maltempo dei giorni scorsi, per i comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana. Il Presidente di Acquevenete, Piergiorgio ...

Maltempo Lombardia : anziano scivola nel fiume Chiese ingrossato - morto : Rinvenuto nel Bresciano il corpo di un 85enne, tra i rami degli alberi vicino al Chiese ingrossato per le intense precipitazioni. L’anziano sarebbe scivolato nel corso d’acqua e sarebbe stato trascinato dalla corrente, che lo ha poi depositato a riva. Dell’anziano non si sono avute notizie per un giorno e mezzo, ieri il ritrovamento. L'articolo Maltempo Lombardia: anziano scivola nel fiume Chiese ingrossato, morto sembra essere ...

Maltempo : trovato morto in un fiume uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...

Maltempo Rapallo : iniziata la rimozione del relitto dalla foce del fiume : Vigili del fuoco al lavoro a Rapallo dove sono iniziate nel pomeriggio di oggi e proseguiranno ancora per le prossime ore le operazioni di disincastro e recupero del relitto che ostruisce la foce del fiume San Francesco. Si tratta di una delle imbarcazioni che si sono arenate in seguito del disastro dovuto al Maltempo che ha flagellato la cittadina del Tigullio due notti fa. I lavori si concluderanno nella notte. Sul posto sono impegnati i ...

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...

Maltempo a Venezia - fiume Piave sorvegliato speciale : evacuato l'outlet di Noventa : SAN DONÀ DI Piave , Venezia, Seconda giornata di passione nel Veneziano, che dopo l'acqua alta da record di lunedì deve fare i conti con il Piave in piena. Il fiume, l'unico sorvegliato speciale in ...