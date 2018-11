Maltempo | Enel | in Fvg in contatto con istituzioni per sospensioni bollette

Maltempo : Enel in contatto con istituzioni per sospensione delle bollette : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alc