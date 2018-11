Maltempo | due trombe marine nel mare di Cava D' Aliga

Maltempo - ritrovati i due dispersi in Sicilia : stanno bene – LIVE : ritrovati i due operai di un’azienda agricola di cui si erano perse le tracce questa mattina a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo: a lanciare l’allarme erano stati alcuni colleghi, facendo scattare immediatamente le ricerche. Entrambi stavano effettuando dei lavori nei pressi della diga Fanaco. I carabinieri li hanno trovati, in buone condizioni di salute, dentro un capannone, dove si erano rifugiati a causa del ...

Maltempo Sicilia : due operai dispersi nel Palermitano - ricerche in corso : Non si hanno notizie di due operai, scomparsi a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo: stavano effettuando dei lavori alla diga Fanaco, quando di loro si sono perse le tracce. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi che hanno immediatamente contattato i carabinieri. Le ricerche sono complicate dal Maltempo che da ore sta investendo l’Isola. L'articolo Maltempo Sicilia: due operai dispersi nel Palermitano, ricerche in ...

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Maltempo Trentino : chiusi alcuni passi e due strade statali : chiusi per motivi di sicurezza dopo il Maltempo in Alto Adige sono i passi Nigra, Stelvio, Pennes, Gardena, Pordoi e Campolongo. Chiusura invernale, invece, per i passi Rombo e Stalle. Rimango chiuse al traffico dopo caduta alberi le strade statali Val d’Ega, tra Ponte Nova e Nova Levante, e la statale passo Costalunga, tra Nova Levante ed il Passo Costalunga. Rimane chiusa per caduta sassi la statale Dolomiti tra Carbonin e Misurina, in ...

Maltempo - albero cade su un'auto in corsa in Val d'Aosta : due morti - : L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 a Lillianes, sulla strada regionale per Gressoney. Il veicolo su cui viaggiavano un uomo e una donna, due pensionati di Villarbasse, Torino,, è stato travolto e ...

Maltempo - cade albero su un’auto in Valle d’Aosta : le vittime sono due pensionati di Villarbasse : Ancora due morti oggi a causa del Maltempo. sono due pensionati di Villarbasse (Torino), Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, le vittime del crollo di una pianta avvenuto sulla strada regionale per Lillianes, in Valle d’Aosta, nella Valle di Gressoney. I due erano a bordo di un’auto che è stata travolta da un castagno, abbattuto all’improvviso dal Maltempo che ha colpito l’intera Valle. I due pensionati sono ...

Maltempo - altri due morti. Portofino - chiuso sentiero di emergenza : Ancora morti per Maltempo . Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta , nella valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo - albero cade su un'auto : due morti : Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione si sta abbattendo sull'Italia e purtroppo torna a crescere il bilancio...

Maltempo Val d'Aosta : crolla albero su automobile - due morti : Ancora una tragedia per il Maltempo nelle ultime ore. La perturbazione giunta sul Nord Italia ha portato alla morte di due persone in Val d'Aosta, in seguito alla caduta di un grosso albero sulla...

Maltempo fa ancora vittime - albero su auto in Val d’Aosta : due morti : Non si arresta la scia di vittime causate dall'ondata di Maltempo che ha investito l'Italia. Nella mattinata di giovedì due persone son morte a Lillianes dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata improvvisamente colpita da un grosso albero spazzato via dal forte vento che si è abbattuto in zona.Continua a leggere

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerta rossa in Veneto | : Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione minaccia il Settentrione. Allerta arancione prevista in 11 regioni, con rovesci intensi e forti raffiche di vento in arrivo su Toscana, coste del Lazio e ...

Maltempo al Nord - allerta rossa in Veneto. Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Maltempo : attenzione su due frane che si sono risvegliate : L'ondata di Maltempo che ha investito in questi giorni Valtellina e Valchiavenna ha risvegliato anche due maxi frane, da anni sotto stretto controllo. Una è quella del Ruinon, nel territorio del ...