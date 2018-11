Maltempo | dal Governo agevolazioni fiscali per il Fvg

Maltempo - per aiutare sms solidale al 45500 : Attivo da domenica 4 novembre il numero 45500: ecco come aiutare le popolazioni delle regioni colpite dal Maltempo

Castelli : stop a tasse e cartelle nelle aree devastate dal Maltempo : In arrivo la sospensione degli obblighi fiscali e delle azioni di riscossione nei territori colpiti dall'ondata di maltempo. Lo annuncia il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, su Facebook. "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate - sottolinea Castelli - ...

Maltempo : dal 04 Novembre attivo il numero solidale 45500 : Su richiesta dei presidenti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, grazie al protocollo d’intesa esistente tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori di telefonia fissa e mobile, sarà attivo dalle ore 0.00 del 4 Novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal Maltempo negli ultimi giorni. Attraverso gli operatori che aderiranno ...

Nessuna tregua dal Maltempo nel weekend - rischio nubifragi : Roma, 2 nov., askanews, - Non darà tregua neppure nel weekend l'ondata di maltempo che sta investendo il Belpaese. Il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito al passaggio della ...

Sicilia colpita dal Maltempo : gravi disagi ed esondazioni sulla Palermo-Agrigento - VIDEO : Forti temporali in Sicilia, vasti allagamenti ed esondazioni tra Palermo e Agrigento. Situazione che rimane critica in Sicilia dopo i forti temporali avvenuti tra la notte e le ore mattutine : le...

Zaia : “Veneto devastato dal Maltempo - siamo in ginocchio - il Governo sospenda i mutui” : «siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto domenica scorsa l’intervento della protezione civile nazionale quando ancora c’era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. ...

Maltempo - Zaia chiede attivazione Sms solidale per il Veneto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - altri 600 alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Castelli : "Stop a tasse e cartelle per aree devastate dal Maltempo" : "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate" e "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi ...

Maltempo : Zaia - Veneto in ginocchio - attivare sms solidale : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Con una lettera inviata oggi al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente l’attivazione di “un apposito numero solidale per l’invio di SMS da telefonia mobile e per le t

Maltempo Liguria - ecco la strada che collega Portofino a Santa Margherita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Case isolate - senza acqua e luce : la provincia di Belluno distrutta dal Maltempo : La provincia di Belluno è tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Dopo 48 ore di tregua la pioggia è tornata battente e sta provocando molti danni. La stampa locale riferisce che interi comuni sono ancora senza collegamenti: molte Case sono completamente isolati. In alcune zone manca l'energia elettrica e le linee telefoniche sono assenti.La notte scorsa in centinaia di ...