Maltempo : continua la task force per riportare l'elettricità : continua la task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione , la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per riportare la corrente nelle zone del ...

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino (2) : (AdnKronos) - A supportare questo immane lavoro da ieri sera è giunto nel Bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacin, anche il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione Civile nazionale, Luigi D’Angelo, che con il suo staff sta verificando la gravità d

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua con lo Scirocco : altri violenti nubifragi nelle prossime ore - ecco dove [MAPPE] : 1/16 ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo - l'emergenza continua : nuova allerta su molte regioni | : Temporali, vento e anche neve continuano ad abbattersi sul Paese. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall'Adige. Verona salva dall'inondazione,...

Il Maltempo continua a flagellare l'Italia centro-settentrionale : Oltre alle 12 vittime, si fa la conta dei danni ingentissimi provocati da piogge e mareggiate. In Liguria la giunta regionale ha formalizzato al governo la richiesta del riconoscimento dello stato di ...

Maltempo : a Sappada si continua a lavorare : continua a essere molto difficile la situazione a Sappada , duramente colpita dall'ondata di Maltempo . Il paese è rimasto a lungo isolato e non è stato ancora possibile ripristinare la linea ...

Maltempo - sale a 9 il bilancio delle vittime. E l'allerta continua : Maltempo, l'allerta in tutta Italia non è finita. sale a nove il bilancio delle vittime della bufera che sta investendo l'Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna...

Allerta Meteo Estofex - continua il Maltempo al Sud : ancora temporali - nubifragi e trombe marine : Allerta Meteo – continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta Meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre. Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale ...

Meteo oggi : continua il Maltempo - ancora temporali e nubifragi : Meteo oggi - Migliora in Sicilia, ancora temporali e nubifragi al Centro-Sud. Meteo oggi - Dopo una nottata particolarmente instabile sulla Sicilia, le condizioni Meteorologiche sono finalmente...

Sardegna - il Maltempo continua : trovata morta donna dispersa nel Cagliaritano - Ore d'ansia per un pastore : Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle ...