Maltempo Campania | allagamenti e fango sulle strade nel Napoletano

Maltempo Campania : strade come fiumi a Castellammare e Scafati : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, disagi a Castellammare e Scafati. Maltempo Campania - Dopo gli episodi di marcato Maltempo di pochi giorni fa, nubifragi e intense piogge sono...

Maltempo Campania : siti archeologici flegrei chiusi per precauzione : Domani e venerdi’ per l’allerta meteo di colore arancione fatta scattare dalla Protezione Civile, tutti i siti archeologici dei Campi flegrei rimarranno chiusi. La misura precauzionale e’ stata adottata dai responsabili del Parco Archeologico dei Campi flegrei per evitare improvvise situazioni di criticita’ per turisti e visitatori all’interno delle aree. Per lavori da eseguire, in conseguenza del Maltempo di ...

Campania - ritorna il Maltempo : in arrivo l'allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2...

Campania - ritorna il Maltempo : domani è allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2 novembre. ...

Campania - ritorna il Maltempo : domani è allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2...

Napoli e la Campania nella morsa del Maltempo : tutti gli aggiornamenti live : 'nella giornata di ieri la città per cinque ore è stata colpita da venti superiori a 100 chilometri orari, il cielo era giallo, sembrava una tempesta nel deserto, un urgano e il bollettino ufficiale ...

Maltempo killer - 9 morti in meno di 24 ore. Allerta meteo in Lazio - Campania - Liguria - Veneto : Il Maltempo ha fatto nove morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'Allerta meteo in Italia. L'Allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. L'ultimo un pompiere travolto da un albero caduto : Il maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio,...

Furia Maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...

Maltempo Campania - pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

Maltempo Campania - masso su un deposito a Sarno : evacuate due famiglie : Domenica di forte Maltempo in tutt’Italia. Un masso di circa 60 centimetri è caduto giù dalla collina del Saretto ed è precipitato su un deposito, danneggiandone il solaio. E’ accaduto – probabilmente in seguito al Maltempo – a Sarno (Salerno), città giàcolpita da una devastante alluvione nel maggio del 1998. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver informato anche la Prefettura di Salerno, firmerà un’ordinanza ...

Maltempo Campania : forte vento di scirocco - disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : A causa del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo di Napoli da ieri sera oggi gli aliscafi sono fermi nei porti: sono infatti bloccati tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa. disagi anche nei collegamenti con Capri. Regolari solo i traghetti. L'articolo Maltempo Campania: forte vento di scirocco, disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli sembra ...